https://ria.ru/20241107/filippo-1982330267.html

Во Франции обратились с предложением к желающим разрешить удары по России

Во Франции обратились с предложением к желающим разрешить удары по России - РИА Новости, 07.11.2024

Во Франции обратились с предложением к желающим разрешить удары по России

Французские депутаты, внесшие в парламент резолюцию о снятии для Киева ограничений на использование дальнобойных вооружений для ударов по территории России,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T01:06

2024-11-07T01:06

2024-11-07T05:57

сергей лавров

нато

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украина

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ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Французские депутаты, внесшие в парламент резолюцию о снятии для Киева ограничений на использование дальнобойных вооружений для ударов по территории России, должны сами отправиться воевать на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Тем временем какие-то сумасшедшие в Национальном собрании вносят резолюцию о "снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставляемого Украине". Суицидальный порыв тех, кто только что увидел, как их мир рухнул с победой Трампа! Если хотите, идите и ведите свою собственную войну, но оставьте нас в покое: Украина закончилась! "Ястребы" закончились! НАТО окажется на свалке истории! Да здравствует свободная Франция и мир!", — написал он в Х.Ранее группа французских депутатов внесла во французский парламент проект резолюции о снятии ограничений на использование дальнобойных вооружений Киевом. Согласно тексту, предлагается отменить ограничения на использование дальнобойных вооружений, как утверждается, "для поражения военных целей на территории Российской Федерации". Авторы также призывают французский МИД "убедить страны-члены контактной группы по обороне Украины, известной как группа Рамштайна, снять указанные ограничения". Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если западное дальнобойное оружие будет применяться Киевом для ударов вглубь территории России, то "это будет означать, что уже не только Украина, но и страны НАТО воюют с Россией уже в открытую, больше не стесняясь скрывать факты о "наемниках", "добровольцах", инструкторах и прочих ребятах "под чужим флагом".

https://ria.ru/20241030/zelenskij-1980877354.html

украина

россия

киев

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сергей лавров, нато, патриот, владимир зеленский, украина, россия, киев, дмитрий песков