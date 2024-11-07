https://ria.ru/20241107/fas-1982449794.html

В ФАС посоветовали активизировать рекламу российского вина

В ФАС посоветовали активизировать рекламу российского вина - РИА Новости, 07.11.2024

В ФАС посоветовали активизировать рекламу российского вина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) посоветовала развивать законодательно допустимую рекламу российского вина, указав на слабо реализованные бизнесом... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:07

2024-11-07T16:07

2024-11-07T16:08

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) посоветовала развивать законодательно допустимую рекламу российского вина, указав на слабо реализованные бизнесом возможности в этой сфере. С таким посылом выступила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина в ходе Российского винодельческого форума. "Рекламы российского вина, к сожалению, мы не видим. Поэтому, собственно, и с нарушениями в части размещения рекламы сильно не сталкиваемся в силу отсутствия предмета. Можно только пожелать, наверное, развивать, глядишь - у нас появится работа в части рекламы российского вина", - сказала Никитина. Согласно статье 21 закона "О рекламе" с 2012 года в России практически полностью запрещена реклама алкогольной продукции в СМИ и в интернете, однако закон содержит единственное исключение: допускаются размещение, распространение рекламы вина, крепленого вина и игристого вина, произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда, в телепрограммах и в радиопрограммах (за исключением трансляции в прямом эфире или в записи детско-юношеских спортивных соревнований) с 23 до 7 часов местного времени.

https://ria.ru/20241107/patrushev-1982398085.html

https://ria.ru/20241107/vino-1982433002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика