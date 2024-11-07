https://ria.ru/20241107/fas-1982449794.html
В ФАС посоветовали активизировать рекламу российского вина
В ФАС посоветовали активизировать рекламу российского вина - РИА Новости, 07.11.2024
В ФАС посоветовали активизировать рекламу российского вина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) посоветовала развивать законодательно допустимую рекламу российского вина, указав на слабо реализованные бизнесом... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:07
2024-11-07T16:07
2024-11-07T16:08
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) посоветовала развивать законодательно допустимую рекламу российского вина, указав на слабо реализованные бизнесом возможности в этой сфере. С таким посылом выступила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина в ходе Российского винодельческого форума. "Рекламы российского вина, к сожалению, мы не видим. Поэтому, собственно, и с нарушениями в части размещения рекламы сильно не сталкиваемся в силу отсутствия предмета. Можно только пожелать, наверное, развивать, глядишь - у нас появится работа в части рекламы российского вина", - сказала Никитина. Согласно статье 21 закона "О рекламе" с 2012 года в России практически полностью запрещена реклама алкогольной продукции в СМИ и в интернете, однако закон содержит единственное исключение: допускаются размещение, распространение рекламы вина, крепленого вина и игристого вина, произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда, в телепрограммах и в радиопрограммах (за исключением трансляции в прямом эфире или в записи детско-юношеских спортивных соревнований) с 23 до 7 часов местного времени.
https://ria.ru/20241107/patrushev-1982398085.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
В ФАС посоветовали активизировать рекламу российского вина
В ФАС посоветовали развивать законодательно допустимую рекламу российского вина
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) посоветовала развивать законодательно допустимую рекламу российского вина, указав на слабо реализованные бизнесом возможности в этой сфере. С таким посылом выступила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина в ходе Российского винодельческого форума.
"Рекламы российского вина, к сожалению, мы не видим. Поэтому, собственно, и с нарушениями в части размещения рекламы сильно не сталкиваемся в силу отсутствия предмета. Можно только пожелать, наверное, развивать, глядишь - у нас появится работа в части рекламы российского вина", - сказала Никитина.
Согласно статье 21 закона "О рекламе" с 2012 года в России практически полностью запрещена реклама алкогольной продукции в СМИ и в интернете, однако закон содержит единственное исключение: допускаются размещение, распространение рекламы вина, крепленого вина и игристого вина, произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда, в телепрограммах и в радиопрограммах (за исключением трансляции в прямом эфире или в записи детско-юношеских спортивных соревнований) с 23 до 7 часов местного времени.