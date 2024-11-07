СМИ: ЕС начал подстраховываться, чтобы поддержать Украину при Трампе
Responsible Statecraft: ЕС начал подстраховываться, чтобы поддержать Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Страны ЕС еще до исхода президентских выборов в США начали подстраховываться, чтобы в случае победы Дональда Трампа и потенциального ограничения помощи Украине со стороны США продолжить поддержку Киева посредством навешивания на Украину огромных кредитов, сообщает издание Responsible Statecraft.
Издание отмечает, что еще за месяц до начала голосования на выборах в США политики по обе стороны Атлантики начали подготовку на фоне риска победы Трампа. Хотя Трамп заявлял, что может завершить конфликт на Украине за один день, вашингтонские институты и политики ЕС обеспечили "войну против Трампа" (в вопросе поддержки Украины - ред.) по крайней мере еще на год.
"Страны коалиции дают Киеву деньги, которые помогают продлить проигрышную войну, одновременно обременяя страдающую страну огромными долгами", - пишет издание.
Как пишет Responsible Statecraft, кредитные средства от стран G7 на 50 миллиардов долларов США дают Владимиру Зеленскому достаточно средств, чтобы заткнуть зияющую дыру в его государственных финансах и продолжить вооруженный конфликт.
"По сути, даже если Трамп не согласится на предложенный Байденом взнос США в размере 20 миллиардов долларов (в общий кредит от G7 - ред.), Европа готова покрыть расходы на еще один год разрушительной войны", - резюмирует издание.