https://ria.ru/20241107/ekspert-1982387238.html
Торговая война США с Китаем при Трампе продолжится, считает эксперт
Торговая война США с Китаем при Трампе продолжится, считает эксперт - РИА Новости, 07.11.2024
Торговая война США с Китаем при Трампе продолжится, считает эксперт
Торговая и технологическая война США с Китаем во время второго срока Дональда Трампа будут продолжаться, как и раньше, или даже обостряться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:37
2024-11-07T11:37
2024-11-07T11:37
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ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Торговая и технологическая война США с Китаем во время второго срока Дональда Трампа будут продолжаться, как и раньше, или даже обостряться, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. "Победа Трампа на президентских выборах повлияет на китайско-американские отношения в двух аспектах. Во-первых, у Трампа менталитет бизнесмена, стремящегося к прибыли, а также хитрый и непредсказуемый характер, он легко может наполнить неопределенностью китайско-американские отношения", - заявил Ван Цзайбан. Во-вторых, указал он, "внутренняя и внешняя политика Трампа будет отличаться от политики администрации (Джо) Байдена и первого срока самого Трампа". "В течение нового срока Трампа политика США в отношении Китая будет продолжать руководствоваться стратегией конкуренции крупных держав с упором на экономическую и технологическую области. Торговая война и технологическая война будут продолжаться, как и раньше, или даже обостряться", - отметил он. С другой стороны, добавил эксперт, "торговая война с Китаем в первый срок Трампа принесла больше ущерба, чем выгоды, а усилия администрации Байдена по разрыву связей с целью снижения рисков не дали никаких результатов". "Будет ли Трамп прагматично корректировать свою политику в отношении Китая под влиянием Илона Маска и других людей, - за этим необходимо наблюдать, и эту возможность нельзя полностью исключать", - подытожил он. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, илон маск
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск
Торговая война США с Китаем при Трампе продолжится, считает эксперт
Эксперт Ван Цзайбан: торговая и война США с Китаем при Трампе продолжится
ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Торговая и технологическая война США с Китаем во время второго срока Дональда Трампа будут продолжаться, как и раньше, или даже обостряться, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан.
"Победа Трампа на президентских выборах повлияет на китайско-американские отношения в двух аспектах. Во-первых, у Трампа менталитет бизнесмена, стремящегося к прибыли, а также хитрый и непредсказуемый характер, он легко может наполнить неопределенностью китайско-американские отношения", - заявил Ван Цзайбан.
Во-вторых, указал он, "внутренняя и внешняя политика Трампа будет отличаться от политики администрации (Джо) Байдена
и первого срока самого Трампа".
«
"В течение нового срока Трампа политика США в отношении Китая будет продолжать руководствоваться стратегией конкуренции крупных держав с упором на экономическую и технологическую области. Торговая война и технологическая война будут продолжаться, как и раньше, или даже обостряться", - отметил он.
С другой стороны, добавил эксперт, "торговая война с Китаем в первый срок Трампа принесла больше ущерба, чем выгоды, а усилия администрации Байдена по разрыву связей с целью снижения рисков не дали никаких результатов".
"Будет ли Трамп прагматично корректировать свою политику в отношении Китая под влиянием Илона Маска
и других людей, - за этим необходимо наблюдать, и эту возможность нельзя полностью исключать", - подытожил он.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.