https://ria.ru/20241107/ekspert-1982387238.html

Торговая война США с Китаем при Трампе продолжится, считает эксперт

Торговая война США с Китаем при Трампе продолжится, считает эксперт - РИА Новости, 07.11.2024

Торговая война США с Китаем при Трампе продолжится, считает эксперт

Торговая и технологическая война США с Китаем во время второго срока Дональда Трампа будут продолжаться, как и раньше, или даже обостряться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:37

2024-11-07T11:37

2024-11-07T11:37

в мире

сша

китай

дональд трамп

джо байден

илон маск

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ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Торговая и технологическая война США с Китаем во время второго срока Дональда Трампа будут продолжаться, как и раньше, или даже обостряться, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. "Победа Трампа на президентских выборах повлияет на китайско-американские отношения в двух аспектах. Во-первых, у Трампа менталитет бизнесмена, стремящегося к прибыли, а также хитрый и непредсказуемый характер, он легко может наполнить неопределенностью китайско-американские отношения", - заявил Ван Цзайбан. Во-вторых, указал он, "внутренняя и внешняя политика Трампа будет отличаться от политики администрации (Джо) Байдена и первого срока самого Трампа". "В течение нового срока Трампа политика США в отношении Китая будет продолжать руководствоваться стратегией конкуренции крупных держав с упором на экономическую и технологическую области. Торговая война и технологическая война будут продолжаться, как и раньше, или даже обостряться", - отметил он. С другой стороны, добавил эксперт, "торговая война с Китаем в первый срок Трампа принесла больше ущерба, чем выгоды, а усилия администрации Байдена по разрыву связей с целью снижения рисков не дали никаких результатов". "Будет ли Трамп прагматично корректировать свою политику в отношении Китая под влиянием Илона Маска и других людей, - за этим необходимо наблюдать, и эту возможность нельзя полностью исключать", - подытожил он. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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https://ria.ru/20241106/kitaj-1982160230.html

https://ria.ru/20241101/tramp-1981317951.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, илон маск