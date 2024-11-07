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"Сказочный" дуб в Брянске переделают до конца ноября из-за критики жителей - РИА Новости, 07.11.2024
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17:08 07.11.2024 (обновлено: 17:10 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/dub-1982462494.html
"Сказочный" дуб в Брянске переделают до конца ноября из-за критики жителей
"Сказочный" дуб в Брянске переделают до конца ноября из-за критики жителей - РИА Новости, 07.11.2024
"Сказочный" дуб в Брянске переделают до конца ноября из-за критики жителей
Раскритикованный общественностью "сказочный" дуб в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска переделают до конца ноября, сообщила РИА... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:08
2024-11-07T17:10
брянск
брянская область
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ТУЛА, 7 ноя – РИА Новости. Раскритикованный общественностью "сказочный" дуб в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска переделают до конца ноября, сообщила РИА Новости посол гостеприимства Брянской области и руководитель туроператора "Небанальные экскурсии по Брянску" Елизавета Каплан. Ранее информация о том, что "сказочный" дуб будут переделывать, появилась в группе "Сказочная резиденция Соловья-разбойника" в соцсети "ВКонтакте". В сообщении говорилось, что полученную скульптуру не приняли, и ей займутся другие мастера. "Комплекс посвящен Соловью-разбойнику, он сидел на дубу. Почему Соловей-разбойник в Брянске? Потому что прототипом Соловья-разбойника был Карачевский князь Всеволод, который ушел от крещения вместе со своими людьми в леса, где промышлял разбоем", - рассказала Каплан. По ее словам, дуб как арт-объект задумывался изначально, потому что именно из него в ходе театральных постановок будет выходит артист, выступающий в роли Соловья-разбойника. Также на скульптуру можно будет забраться, чтобы сфотографироваться. "Недовольство жителей я понимаю прекрасно, сама была в шоке. Это, прежде всего, была моя неудовлетворенность, потому что мы заказывали одно, а получили другое. Пока был небольшой простой из-за замены скульптора. Сейчас приехала очень опытная питерская команда, которая будет делать уже в соответствии с моим заказом. Первая очередь строительства комплекса заканчивается в конце ноября", - рассказала собеседница агентства. Посол гостеприимства Брянской области пояснила, что мастера переделают "лицо" скульптуры, а также перекрасят арт-объект, чтобы убрать ядовито-зеленый цвет кроны. "Помимо уже двух установленных арт-объектов (дуб и беседка - ред.) мы планируем создать скульптуру камня-указателя, музей "Рождения русской сказки и славянской были", музей "Трактирской брянской еды", сцену для фестиваля", - уточнила Каплан.
https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html
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брянск, брянская область
Брянск, Брянская область
"Сказочный" дуб в Брянске переделают до конца ноября из-за критики жителей

Раскритикованный "Сказочный" дуб в Брянске переделают до конца ноября

© Фото : соцсети"Сказочный" дуб в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска
Сказочный дуб в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : соцсети
"Сказочный" дуб в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска. Архивное фото
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ТУЛА, 7 ноя – РИА Новости. Раскритикованный общественностью "сказочный" дуб в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска переделают до конца ноября, сообщила РИА Новости посол гостеприимства Брянской области и руководитель туроператора "Небанальные экскурсии по Брянску" Елизавета Каплан.
Ранее информация о том, что "сказочный" дуб будут переделывать, появилась в группе "Сказочная резиденция Соловья-разбойника" в соцсети "ВКонтакте". В сообщении говорилось, что полученную скульптуру не приняли, и ей займутся другие мастера.
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"Комплекс посвящен Соловью-разбойнику, он сидел на дубу. Почему Соловей-разбойник в Брянске? Потому что прототипом Соловья-разбойника был Карачевский князь Всеволод, который ушел от крещения вместе со своими людьми в леса, где промышлял разбоем", - рассказала Каплан.
По ее словам, дуб как арт-объект задумывался изначально, потому что именно из него в ходе театральных постановок будет выходит артист, выступающий в роли Соловья-разбойника. Также на скульптуру можно будет забраться, чтобы сфотографироваться.
"Недовольство жителей я понимаю прекрасно, сама была в шоке. Это, прежде всего, была моя неудовлетворенность, потому что мы заказывали одно, а получили другое. Пока был небольшой простой из-за замены скульптора. Сейчас приехала очень опытная питерская команда, которая будет делать уже в соответствии с моим заказом. Первая очередь строительства комплекса заканчивается в конце ноября", - рассказала собеседница агентства.
Посол гостеприимства Брянской области пояснила, что мастера переделают "лицо" скульптуры, а также перекрасят арт-объект, чтобы убрать ядовито-зеленый цвет кроны.
"Помимо уже двух установленных арт-объектов (дуб и беседка - ред.) мы планируем создать скульптуру камня-указателя, музей "Рождения русской сказки и славянской были", музей "Трактирской брянской еды", сцену для фестиваля", - уточнила Каплан.
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