https://ria.ru/20241107/dtp-1982358739.html

В Красноярском крае завели дело после ДТП с автобусом

В Красноярском крае завели дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.11.2024

В Красноярском крае завели дело после ДТП с автобусом

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом под Красноярском, где пострадали 18... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:48

2024-11-07T09:48

2024-11-07T11:01

происшествия

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом под Красноярском, где пострадали 18 человек, сообщает региональный главк СК РФ. Ранее краевой главк МВД проинформировал, что автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находились 36 человек. ДТП произошло в четверг на 75-м километре автодороги "Красноярск — Енисейск" в районе поселка Бартат. Прокуратура сообщила РИА Новости, что пострадали 18 человек, а все пассажиры и водитель – это работники свинокомплекса "Сибагро". "Сухобузимским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в результате которого пострадали 18 человек. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в релизе. По предварительным данным СК, ДТП произошло в четверг около 8 утра (04.00 мск), пострадали 18 человек, пятеро из них госпитализированы в медицинские учреждения с незначительными телесными повреждениями.

https://ria.ru/20240803/dtp-1963865071.html

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автобус с рабочими, попавший в ДТП на трассе в Красноярском крае Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае из-за того, что водитель неправильно выбрал скоростной режим в сложную погоду, сообщил краевой главк МВД. ДТП произошло в четверг, в салоне находились 36 человек, 18 пострадали. Все пассажиры и водитель – работники свинокомплекса "Сибагро". Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 2024-11-07T09:48 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)