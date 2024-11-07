https://ria.ru/20241107/dron-1982490181.html

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино - РИА Новости, 07.11.2024

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино

Украинский дрон нанес удар по многоквартирному дому в городе Шебекино, ранена местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:48

2024-11-07T18:48

2024-11-07T19:10

шебекино

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по многоквартирному дому в городе Шебекино, ранена местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями шеи и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. В доме в двух квартирах повреждены остекление, внутренняя отделка и стены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате еще трех атак с помощью дронов и одного боеприпаса выбиты окна в квартире, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль."FPV-дрон нанес удар по селу Репяховка Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители пяти населённых пунктов: сёла Вязовое, Репяховка, Графовка, Надежевка и хутор Ново-Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - уточнил глава области.

https://ria.ru/20241107/vsu-1982370780.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков