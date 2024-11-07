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Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино - РИА Новости, 07.11.2024
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино
Украинский дрон нанес удар по многоквартирному дому в городе Шебекино, ранена местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:48
2024-11-07T18:48
2024-11-07T19:10
шебекино
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по многоквартирному дому в городе Шебекино, ранена местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями шеи и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. В доме в двух квартирах повреждены остекление, внутренняя отделка и стены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате еще трех атак с помощью дронов и одного боеприпаса выбиты окна в квартире, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль."FPV-дрон нанес удар по селу Репяховка Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители пяти населённых пунктов: сёла Вязовое, Репяховка, Графовка, Надежевка и хутор Ново-Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20241107/vsu-1982370780.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино
Гладков: при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Шебекино пострадала женщина