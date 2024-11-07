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Очевидец рассказал о гибели двух мужчин при атаке дрона в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:04 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/dron-1982448840.html
Очевидец рассказал о гибели двух мужчин при атаке дрона в Курской области
Очевидец рассказал о гибели двух мужчин при атаке дрона в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024
Очевидец рассказал о гибели двух мужчин при атаке дрона в Курской области
Двое мужчин погибли от украинского дрона, спасая родных от атаки ВСУ в селе Дурово-Бобрик Курской области, рассказал журналистам один из жителей Льговского... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:04
2024-11-07T16:04
специальная военная операция на украине
россия
курская область
льговский район
вооруженные силы украины
происшествия
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ДУРОВО-БОБРИК (Курская область), 7 ноя - РИА Новости. Двое мужчин погибли от украинского дрона, спасая родных от атаки ВСУ в селе Дурово-Бобрик Курской области, рассказал журналистам один из жителей Льговского района Александр Клочков. "Отец и сын рядом жили, машину здесь разбили и здесь потом начали палить дома (при помощи агродрона "Баба-Яга" - ред.). Двое погибших и трое раненных. Звери там, а не люди", - сказал он, демонстрируя последствия атак украинского дрона на дома мирных жителей. Клочков уточнил, что после атаки первых дронов на помощь семье с ребенком, у которых горел дом, приехали родственники, чтобы забрать их на машине в безопасное место, однако двое приехавших мужчин также подверглись атаке ВСУ. По словам очевидцев, сначала дрон ударил по машине, тогда мужчинам удалось быстро из нее выскочить, но после очередной атаки они погибли. "По технике (бьют при помощи дронов – ред.), потом свет, естественно, света нет, нет воды, а потом начали дома палить", - рассказал мужчина. Он добавил, что на данный момент в населенном пункте практически не осталось жителей. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241107/vsu-1982439999.html
https://ria.ru/20241107/ukraintsy-1982337517.html
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982195994.html
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россия, курская область, льговский район, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Льговский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Очевидец рассказал о гибели двух мужчин при атаке дрона в Курской области

Очевидец: в курском селе двое мужчин погибли, спасая семью от атаки "Бабы-Яги"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДУРОВО-БОБРИК (Курская область), 7 ноя - РИА Новости. Двое мужчин погибли от украинского дрона, спасая родных от атаки ВСУ в селе Дурово-Бобрик Курской области, рассказал журналистам один из жителей Льговского района Александр Клочков.
"Отец и сын рядом жили, машину здесь разбили и здесь потом начали палить дома (при помощи агродрона "Баба-Яга" - ред.). Двое погибших и трое раненных. Звери там, а не люди", - сказал он, демонстрируя последствия атак украинского дрона на дома мирных жителей.
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Клочков уточнил, что после атаки первых дронов на помощь семье с ребенком, у которых горел дом, приехали родственники, чтобы забрать их на машине в безопасное место, однако двое приехавших мужчин также подверглись атаке ВСУ. По словам очевидцев, сначала дрон ударил по машине, тогда мужчинам удалось быстро из нее выскочить, но после очередной атаки они погибли.
"По технике (бьют при помощи дронов – ред.), потом свет, естественно, света нет, нет воды, а потом начали дома палить", - рассказал мужчина.
Он добавил, что на данный момент в населенном пункте практически не осталось жителей.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьЛьговский районВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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