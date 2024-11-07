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Почти 54 тысячи человек сдали кровь в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 07.11.2024
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Новости Подмосковья
 
13:54 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/donor-1982419636.html
Почти 54 тысячи человек сдали кровь в Подмосковье с начала года
Почти 54 тысячи человек сдали кровь в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 07.11.2024
Почти 54 тысячи человек сдали кровь в Подмосковье с начала года
Почти 54 тысячи человек стали донорами в Подмосковье с начала года, это на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:54
2024-11-07T13:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Почти 54 тысячи человек стали донорами в Подмосковье с начала года, это на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Подмосковье растет количество людей, сдающих кровь и ее компоненты. Так, с начала года донорами стали почти 54 тысячи человек, что на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Важно отметить, что большая часть людей сдает кровь на безвозмездной основе", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба. В переливании крови нуждаются люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Так, поддержание необходимых запасов крови возможно благодаря донорам. Ведущее учреждение службы крови - Московский областной центр крови - принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00, по адресу: Москва, улица Металлургов, 37 "а".
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московская область (подмосковье), москва, донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Донорство

Почти 54 тысячи человек сдали кровь в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина сдает кровь
Мужчина сдает кровь - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина сдает кровь . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Почти 54 тысячи человек стали донорами в Подмосковье с начала года, это на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В Подмосковье растет количество людей, сдающих кровь и ее компоненты. Так, с начала года донорами стали почти 54 тысячи человек, что на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Важно отметить, что большая часть людей сдает кровь на безвозмездной основе", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба.
В переливании крови нуждаются люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Так, поддержание необходимых запасов крови возможно благодаря донорам.
Ведущее учреждение службы крови - Московский областной центр крови - принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00, по адресу: Москва, улица Металлургов, 37 "а".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МоскваДонорство
 
 
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