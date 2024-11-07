https://ria.ru/20241107/donetsk-1982399221.html

При украинском обстреле Донецка пострадала женщина

При украинском обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 07.11.2024

При украинском обстреле Донецка пострадала женщина

Женщина ранена в четверг в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:32

2024-11-07T12:32

2024-11-07T12:32

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Женщина ранена в четверг в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Петровского района осколочное ранение голеней получила женщина 1970 года рождения. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с начала суток украинские войска выпустили в 9.30 мск два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20241107/gaz-1982210641.html

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