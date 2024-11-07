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При украинском обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/donetsk-1982399221.html
При украинском обстреле Донецка пострадала женщина
При украинском обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 07.11.2024
При украинском обстреле Донецка пострадала женщина
Женщина ранена в четверг в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:32
2024-11-07T12:32
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Женщина ранена в четверг в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Петровского района осколочное ранение голеней получила женщина 1970 года рождения. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с начала суток украинские войска выпустили в 9.30 мск два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадала женщина

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Женщина ранена в четверг в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"При обстреле Петровского района осколочное ранение голеней получила женщина 1970 года рождения. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с начала суток украинские войска выпустили в 9.30 мск два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)РоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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