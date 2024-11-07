https://ria.ru/20241107/donbass-1982357790.html

Расчет "Града" уничтожил крупный опорный пункт ВСУ в Донбассе

Расчет "Града" уничтожил крупный опорный пункт ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 07.11.2024

Расчет "Града" уничтожил крупный опорный пункт ВСУ в Донбассе

Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил крупный опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:41

2024-11-07T09:41

2024-11-07T10:08

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ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил крупный опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению штурмовых групп в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи с позывным Большой. "Если сравнивать с предыдущим временем, скажем там, два, три, четыре месяца назад, сейчас мы работаем немножко усиленнее. В день бывает по несколько выездов подряд — один за одним. Разные точки отрабатываем, с места можем сразу две-три цели взять. Если есть приоритетные цели, которые необходимо уничтожить, мы уже наносим точечные удары по одному, по два выстрела, то есть не большим количеством снарядов, а уже более точечную работу ведем. В большей степени работаем по укрепрайонам — блиндажи, окопы, скопление техники. Был опорный пункт, два снаряда легли именно точно в него, три рядом", — рассказал он.По словам командира боевой машины с позывным Капрал, артиллеристы также пытаются пресечь заход новых сил противника на позиции. "Пехота шла на ротацию, и положили хорошо, так красиво снаряды, прямо ровненько восемь штук", — рассказал Капрал. Заряжающий с позывным Молодой уточнил, что продвижению российских сил на этом участке пытаются помешать украинские танковые группы, которые тоже становятся целью для расчетов "Града". "Вчера по танку выезжали, потому что он стрелял ночью, в начале ночи мы тут же выскочили, дали координаты, отработали", — добавил заряжающий.По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, в начале недели мотострелковые подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватив 43 опорных пункта ВСУ. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ, в том числе в районах сел Торское и Терны на Краснолиманском направлении.

https://ria.ru/20241107/razvedka-1982202802.html

https://ria.ru/20241106/svo-1981957802.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артиллеристы группировки "Запад" об артдуэлях с противником и уничтоженных целях Расчет «Града» 25-ой общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил крупный опорный пункт ВСУ на краснолиманском участке в Донбассе. Об артдуэлях с противником и уничтоженных целях артиллеристы рассказали РИА Новости. 2024-11-07T09:41 true PT4M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность