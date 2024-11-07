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Треть чиновников в Вологодской области плохо написали диктант по русскому - РИА Новости, 07.11.2024
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18:24 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/diktant-1982481917.html
Треть чиновников в Вологодской области плохо написали диктант по русскому
Треть чиновников в Вологодской области плохо написали диктант по русскому - РИА Новости, 07.11.2024
Треть чиновников в Вологодской области плохо написали диктант по русскому
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил подготовить предложения по повышению уровня грамотности сотрудников правительства региона после плохих... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:24
2024-11-07T18:24
общество
вологодская область
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил подготовить предложения по повышению уровня грамотности сотрудников правительства региона после плохих результатов диктанта по русскому языку – лишь один из 143 госслужащих написал диктант "на пятерку". "Провели диктант по русскому языку для сотрудников ЦИОГВ (центральные исполнительные органы государственной власти). Из 143 участников 43 не сдали. Всего одна "пятерка", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что поручил разработать предложения по повышению грамотности госслужащих. В сентябре сообщалось, что Филимонов посетовал на плохое знание подчиненными правил русского языка и предложил провести для них диктант по этому предмету. Губернатор отмечал, что необходимо повышать уровень грамотности чиновников Вологодской области: и в правительстве, и в муниципалитетах.
https://ria.ru/20241001/vtb-1975763707.html
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общество, вологодская область, георгий филимонов
Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов
Треть чиновников в Вологодской области плохо написали диктант по русскому

Треть чиновников в Вологодской области не справились с диктантом по русскому

© РИА Новости / Алтан Гочер | Перейти в медиабанкДиктант
Диктант - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алтан Гочер
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Диктант. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил подготовить предложения по повышению уровня грамотности сотрудников правительства региона после плохих результатов диктанта по русскому языку – лишь один из 143 госслужащих написал диктант "на пятерку".
"Провели диктант по русскому языку для сотрудников ЦИОГВ (центральные исполнительные органы государственной власти). Из 143 участников 43 не сдали. Всего одна "пятерка", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что поручил разработать предложения по повышению грамотности госслужащих.
В сентябре сообщалось, что Филимонов посетовал на плохое знание подчиненными правил русского языка и предложил провести для них диктант по этому предмету. Губернатор отмечал, что необходимо повышать уровень грамотности чиновников Вологодской области: и в правительстве, и в муниципалитетах.
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ОбществоВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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