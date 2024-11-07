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Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Курской области
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Курской области
Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:07
2024-11-07T05:07
2024-11-07T08:35
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе Курской области, сообщили в Минобороны."В приграничных районах Курской области подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава "Северной" группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок в Суджанском районе Курской области", — рассказали в ведомстве, предоставив соответствующее видео.Перед этим в ходе разведки и доразведки с воздуха десантники вскрыли систему обороны и огневые средства ВСУ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны за 6 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники. Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.
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Штурм опорного пункта ВСУ в Суджанском районе Курской области
Российские десантники захватили крупный опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе Курской области.
Минобороны публикует кадры штурма.
2024-11-07T05:07
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суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Курской области
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Курской области