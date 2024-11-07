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В Ингушетии завели дело после гибели ребенка в пожаре в частном доме
В Ингушетии завели дело после гибели ребенка в пожаре в частном доме - РИА Новости, 07.11.2024
В Ингушетии завели дело после гибели ребенка в пожаре в частном доме
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после того, как в результате пожара в частном доме в селе в Малгобекском районе погиб ребенок и пострадали еще... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:52
2024-11-07T17:52
2024-11-07T18:02
происшествия
россия
малгобекский район
малгобек
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после того, как в результате пожара в частном доме в селе в Малгобекском районе погиб ребенок и пострадали еще два человека, сообщило СУ СК РФ по региону. Ранее региональное ГУ МЧС РФ сообщило, что в Малгобекском районе в селении Инарки произошло возгорание частного домовладения на площади 40 квадратных метров. В результате пожара, по данным прокуратуры региона, погиб ребенок 2021 года рождения, пострадали еще два человека, в том числе один ребенок 2020 года рождения. "Следователями следственного отдела по городу Малгобеку следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Следователями произведен осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза, проводятся другие следственные действия. "В качестве одной из версий причин пожара рассматривается неисправность электропроводки", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20241101/dtp-1981423292.html
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происшествия, россия, малгобекский район, малгобек, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Малгобекский район, Малгобек, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии завели дело после гибели ребенка в пожаре в частном доме
СК РФ: в Ингушетии завели дело после гибели ребенка в пожаре в частном доме