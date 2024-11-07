https://ria.ru/20241107/delo-1982461089.html

Гендиректора Ralf Ringer будут судить за уклонение от уплаты налогов

Гендиректора Ralf Ringer будут судить за уклонение от уплаты налогов - РИА Новости, 07.11.2024

Гендиректора Ralf Ringer будут судить за уклонение от уплаты налогов

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:02

2024-11-07T17:02

2024-11-07T17:08

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об уклонении от уплаты налогов более чем на 588 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летних генеральных директоров АО "Ральф Рингер" и ООО "Промснабпоставка". В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов), - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.По информации ведомства, фигуранты, используя реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, использовали подконтрольное ООО "Промснабпоставка", чтобы включить в налоговые декларации ложные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой компанией. В результате Ralf Ringer не были "уплачены налоги на добавленную стоимость за 2015–2017 годы на общую сумму свыше 588 миллионов рублей".Прокуратура Москвы заявила иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету России, в обеспечение которого судом наложен арест на денежные средства обвиняемого, находящиеся на расчетных счетах, недвижимое имущество, денежные средства фирмы и подконтрольных организаций на сумму недоимки.В августе 2023 года основатель и генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной рассказывал, что находится под подпиской о невыезде по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 45 миллионов рублей за период с 2014 по 2016 год из-за деклараций с недостоверными сведениями о сделках. Бережной заявлял, что срок давности по делу истек в марте 2023 года, однако он отказался от его закрытия по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным.

https://ria.ru/20241008/nalogi-1976867371.html

https://ria.ru/20230510/khotin-1870892394.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия