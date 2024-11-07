Рейтинг@Mail.ru
Гендиректора Ralf Ringer будут судить за уклонение от уплаты налогов - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 07.11.2024 (обновлено: 17:08 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/delo-1982461089.html
Гендиректора Ralf Ringer будут судить за уклонение от уплаты налогов
Гендиректора Ralf Ringer будут судить за уклонение от уплаты налогов - РИА Новости, 07.11.2024
Гендиректора Ralf Ringer будут судить за уклонение от уплаты налогов
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:02
2024-11-07T17:08
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об уклонении от уплаты налогов более чем на 588 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летних генеральных директоров АО "Ральф Рингер" и ООО "Промснабпоставка". В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов), - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.По информации ведомства, фигуранты, используя реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, использовали подконтрольное ООО "Промснабпоставка", чтобы включить в налоговые декларации ложные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой компанией. В результате Ralf Ringer не были "уплачены налоги на добавленную стоимость за 2015–2017 годы на общую сумму свыше 588 миллионов рублей".Прокуратура Москвы заявила иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету России, в обеспечение которого судом наложен арест на денежные средства обвиняемого, находящиеся на расчетных счетах, недвижимое имущество, денежные средства фирмы и подконтрольных организаций на сумму недоимки.В августе 2023 года основатель и генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной рассказывал, что находится под подпиской о невыезде по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 45 миллионов рублей за период с 2014 по 2016 год из-за деклараций с недостоверными сведениями о сделках. Бережной заявлял, что срок давности по делу истек в марте 2023 года, однако он отказался от его закрытия по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным.
https://ria.ru/20241008/nalogi-1976867371.html
https://ria.ru/20230510/khotin-1870892394.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Гендиректора Ralf Ringer будут судить за уклонение от уплаты налогов

Гендиректора Ralf Ringer будут судить за уклонение от уплаты НДС на 588 млн руб

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об уклонении от уплаты налогов более чем на 588 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летних генеральных директоров АО "Ральф Рингер" и ООО "Промснабпоставка". В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов), - говорится в сообщении.
Предприниматель заполняет налоговую декларацию - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Юрист рассказал о наказании за несвоевременную уплату налогов
8 октября, 02:32
Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
По информации ведомства, фигуранты, используя реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, использовали подконтрольное ООО "Промснабпоставка", чтобы включить в налоговые декларации ложные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой компанией. В результате Ralf Ringer не были "уплачены налоги на добавленную стоимость за 2015–2017 годы на общую сумму свыше 588 миллионов рублей".
Прокуратура Москвы заявила иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету России, в обеспечение которого судом наложен арест на денежные средства обвиняемого, находящиеся на расчетных счетах, недвижимое имущество, денежные средства фирмы и подконтрольных организаций на сумму недоимки.
В августе 2023 года основатель и генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной рассказывал, что находится под подпиской о невыезде по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 45 миллионов рублей за период с 2014 по 2016 год из-за деклараций с недостоверными сведениями о сделках. Бережной заявлял, что срок давности по делу истек в марте 2023 года, однако он отказался от его закрытия по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным.
Алексей Хотин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Суд взыскал с Хотина 192 миллиарда рублей недоплаченных налогов
10 мая 2023, 19:50
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала