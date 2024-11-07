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В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ - РИА Новости, 07.11.2024
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09:14 07.11.2024 (обновлено: 09:35 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/delo-1982353699.html
В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ
В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ - РИА Новости, 07.11.2024
В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ
Уголовное дело возбудили в отношении двух осуждённых, самовольно покинувших исправительный центр в Приамурье, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:14
2024-11-07T09:35
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении двух осуждённых, самовольно покинувших исправительный центр в Приамурье, сообщает УМВД региона.Как сообщали в УФСИН, 5 ноября осужденные без изоляции от общества, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулись в общежитие после работы. В течение суток они были задержаны оперативными сотрудниками УФСИН. В ведомстве заявили, что это не было побегом."Следователем МО МВД России "Бурейский" возбуждено уголовное дело. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ

МВД: дело завели на 2 осуждённых, ушедших из исправительного центра в Приамурье

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении двух осуждённых, самовольно покинувших исправительный центр в Приамурье, сообщает УМВД региона.
Как сообщали в УФСИН, 5 ноября осужденные без изоляции от общества, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулись в общежитие после работы. В течение суток они были задержаны оперативными сотрудниками УФСИН. В ведомстве заявили, что это не было побегом.
"Следователем МО МВД России "Бурейский" возбуждено уголовное дело. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.
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