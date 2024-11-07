https://ria.ru/20241107/delo-1982353699.html

В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ

В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ - РИА Новости, 07.11.2024

В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ

Уголовное дело возбудили в отношении двух осуждённых, самовольно покинувших исправительный центр в Приамурье, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:14

2024-11-07T09:14

2024-11-07T09:35

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении двух осуждённых, самовольно покинувших исправительный центр в Приамурье, сообщает УМВД региона.Как сообщали в УФСИН, 5 ноября осужденные без изоляции от общества, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулись в общежитие после работы. В течение суток они были задержаны оперативными сотрудниками УФСИН. В ведомстве заявили, что это не было побегом."Следователем МО МВД России "Бурейский" возбуждено уголовное дело. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241030/pobeg-1980939969.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область