https://ria.ru/20241107/delo-1982353699.html
В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ
В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ - РИА Новости, 07.11.2024
В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ
Уголовное дело возбудили в отношении двух осуждённых, самовольно покинувших исправительный центр в Приамурье, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:14
2024-11-07T09:14
2024-11-07T09:35
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении двух осуждённых, самовольно покинувших исправительный центр в Приамурье, сообщает УМВД региона.Как сообщали в УФСИН, 5 ноября осужденные без изоляции от общества, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулись в общежитие после работы. В течение суток они были задержаны оперативными сотрудниками УФСИН. В ведомстве заявили, что это не было побегом."Следователем МО МВД России "Бурейский" возбуждено уголовное дело. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.
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амурская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье завели дело на двух осужденных, самовольно покинувших ИЦ
МВД: дело завели на 2 осуждённых, ушедших из исправительного центра в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении двух осуждённых, самовольно покинувших исправительный центр в Приамурье, сообщает УМВД региона.
Как сообщали в УФСИН, 5 ноября осужденные без изоляции от общества, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулись в общежитие после работы. В течение суток они были задержаны оперативными сотрудниками УФСИН. В ведомстве заявили, что это не было побегом.
"Следователем МО МВД России "Бурейский" возбуждено уголовное дело. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.