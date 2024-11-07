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Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости, 07.11.2024
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Шоубиз
 
15:49 07.11.2024 (обновлено: 17:47 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/danko-1982445502.html
Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости, 07.11.2024
Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Российский певец и композитор Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, присоединился к добровольческому подразделению "Барс-Крым", сообщила... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:49
2024-11-07T17:47
ялта
данко (александр фадеев)
янина павленко
россия
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шоубиз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Российский певец и композитор Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, присоединился к добровольческому подразделению "Барс-Крым", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в Telegram-канале. "Ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот — певец Данко. Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня, как настоящий мужчина, встал на защиту города. Благодарю и горжусь", — написала она. Павленко добавила, что ранее и сама подписала аналогичный контракт, а также ее заместители, сотрудники администрации и депутаты горсовета. "Теперь в свободное от основной работы время под руководством инструкторов мы изучаем теорию и совершенствуем практические навыки", — рассказала глава администрации, отметив, что основная цель — исключить вторжение диверсантов. Павленко также опубликовала фото и видео из военного комиссариата, на которых Данко принимают в ряды подразделения "Барс-Крым". &quot;Я живу в Крыму, я живу в Ялте. Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда&quot;, — сказал певец.Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря.
https://ria.ru/20241031/dobrovoltsy-1981187454.html
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ялта, данко (александр фадеев), янина павленко, россия, республика крым
Ялта, Данко (Александр Фадеев), Янина Павленко, Россия, Республика Крым, Шоубиз
Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Певец Данко стад добровольцем отряда "Барс-Крым"

© Фото : Янина ПаVленко/TelegramПевец Данко пополнил ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым"
Певец Данко пополнил ряды добровольческого подразделения Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Янина ПаVленко/Telegram
Певец Данко пополнил ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Российский певец и композитор Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, присоединился к добровольческому подразделению "Барс-Крым", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в Telegram-канале.
"Ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот — певец Данко. Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня, как настоящий мужчина, встал на защиту города. Благодарю и горжусь", — написала она.
Глава администрации Ялты Янина Павленко вступила в ряды добровольческого подразделения Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Глава администрации Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
31 октября, 16:54
Павленко добавила, что ранее и сама подписала аналогичный контракт, а также ее заместители, сотрудники администрации и депутаты горсовета.
"Теперь в свободное от основной работы время под руководством инструкторов мы изучаем теорию и совершенствуем практические навыки", — рассказала глава администрации, отметив, что основная цель — исключить вторжение диверсантов.
Павленко также опубликовала фото и видео из военного комиссариата, на которых Данко принимают в ряды подразделения "Барс-Крым".
«

"Я живу в Крыму, я живу в Ялте. Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда", — сказал певец.

Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря.
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ШоубизЯлтаДанко (Александр Фадеев)Янина ПавленкоРоссияРеспублика Крым
 
 
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