https://ria.ru/20241107/danko-1982445502.html

Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости, 07.11.2024

Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Российский певец и композитор Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, присоединился к добровольческому подразделению "Барс-Крым", сообщила... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:49

2024-11-07T15:49

2024-11-07T17:47

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данко (александр фадеев)

янина павленко

россия

республика крым

шоубиз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Российский певец и композитор Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, присоединился к добровольческому подразделению "Барс-Крым", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в Telegram-канале. "Ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот — певец Данко. Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня, как настоящий мужчина, встал на защиту города. Благодарю и горжусь", — написала она. Павленко добавила, что ранее и сама подписала аналогичный контракт, а также ее заместители, сотрудники администрации и депутаты горсовета. "Теперь в свободное от основной работы время под руководством инструкторов мы изучаем теорию и совершенствуем практические навыки", — рассказала глава администрации, отметив, что основная цель — исключить вторжение диверсантов. Павленко также опубликовала фото и видео из военного комиссариата, на которых Данко принимают в ряды подразделения "Барс-Крым". "Я живу в Крыму, я живу в Ялте. Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда", — сказал певец.Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря.

https://ria.ru/20241031/dobrovoltsy-1981187454.html

https://ria.ru/20240918/ucheniya-1973340262.html

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ялта, данко (александр фадеев), янина павленко, россия, республика крым