Рейтинг@Mail.ru
CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/cnn-1982379982.html
CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана
CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана - РИА Новости, 07.11.2024
CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана
Новый срок Дональда Трампа на посту президента США может стать самым серьезным испытанием для Исламской Республики Иран с момента ее основания в 1979 году,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:08
2024-11-07T11:08
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
камала харрис
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новый срок Дональда Трампа на посту президента США может стать самым серьезным испытанием для Исламской Республики Иран с момента ее основания в 1979 году, утверждает телеканал CNN. "Следующие четыре года могут стать самым серьезным испытанием для Исламской Республики (Иран - ред.) с момента ее основания в 1979 году, так как Тегеран находится под пристальным наблюдением Трампа", - говорится в сообщении телеканала. Согласно CNN, Трамп может вернуться к своему курсу "максимального давления", которого он придерживался во время своего последнего президентского срока. Телеканал утверждает, что этот курс усилил изоляцию Ирана и подорвал его экономику. При этом подчеркивается, что в условиях "балансирования" Ближнего Востока на грани более масштабного конфликта существуют опасения, что переизбрание Трампа может дать премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана, от чего Израиль ранее предостерегала администрация президента США Джо Байдена. Ранее западные издания Wall Street Journal и Financial Times писали, что Трамп может усилить давление на Иран в случае возвращения в Белый дом. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241102/iran-1981496136.html
https://ria.ru/20240919/tramp-1973543878.html
https://ria.ru/20240925/tramp-1974721807.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a171472eccb993fb2919b64dcc735884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, камала харрис, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Камала Харрис, Биньямин Нетаньяху
CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана

CNN: новый срок Трампа может стать самым серьезным испытанием для Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новый срок Дональда Трампа на посту президента США может стать самым серьезным испытанием для Исламской Республики Иран с момента ее основания в 1979 году, утверждает телеканал CNN.
"Следующие четыре года могут стать самым серьезным испытанием для Исламской Республики (Иран - ред.) с момента ее основания в 1979 году, так как Тегеран находится под пристальным наблюдением Трампа", - говорится в сообщении телеканала.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Верховный лидер Ирана пригрозил США и Израилю сокрушительным ответом
2 ноября, 11:46
Согласно CNN, Трамп может вернуться к своему курсу "максимального давления", которого он придерживался во время своего последнего президентского срока. Телеканал утверждает, что этот курс усилил изоляцию Ирана и подорвал его экономику.
При этом подчеркивается, что в условиях "балансирования" Ближнего Востока на грани более масштабного конфликта существуют опасения, что переизбрание Трампа может дать премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана, от чего Израиль ранее предостерегала администрация президента США Джо Байдена.
Ранее западные издания Wall Street Journal и Financial Times писали, что Трамп может усилить давление на Иран в случае возвращения в Белый дом.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Трамп отреагировал на похищение его документов якобы иранскими хакерами
19 сентября, 03:44
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы"
25 сентября, 23:06
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампКамала ХаррисБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала