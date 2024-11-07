https://ria.ru/20241107/cnn-1982379982.html

CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана

CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана - РИА Новости, 07.11.2024

CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана

Новый срок Дональда Трампа на посту президента США может стать самым серьезным испытанием для Исламской Республики Иран с момента ее основания в 1979 году,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:08

2024-11-07T11:08

2024-11-07T11:08

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

камала харрис

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новый срок Дональда Трампа на посту президента США может стать самым серьезным испытанием для Исламской Республики Иран с момента ее основания в 1979 году, утверждает телеканал CNN. "Следующие четыре года могут стать самым серьезным испытанием для Исламской Республики (Иран - ред.) с момента ее основания в 1979 году, так как Тегеран находится под пристальным наблюдением Трампа", - говорится в сообщении телеканала. Согласно CNN, Трамп может вернуться к своему курсу "максимального давления", которого он придерживался во время своего последнего президентского срока. Телеканал утверждает, что этот курс усилил изоляцию Ирана и подорвал его экономику. При этом подчеркивается, что в условиях "балансирования" Ближнего Востока на грани более масштабного конфликта существуют опасения, что переизбрание Трампа может дать премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана, от чего Израиль ранее предостерегала администрация президента США Джо Байдена. Ранее западные издания Wall Street Journal и Financial Times писали, что Трамп может усилить давление на Иран в случае возвращения в Белый дом. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241102/iran-1981496136.html

https://ria.ru/20240919/tramp-1973543878.html

https://ria.ru/20240925/tramp-1974721807.html

иран

сша

тегеран (город)

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, камала харрис, биньямин нетаньяху