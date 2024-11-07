https://ria.ru/20241107/chukotka-1982386135.html

На Чукотке женщину и девочку убило частью конструкции гаража

На Чукотке женщину и девочку убило частью конструкции гаража - РИА Новости, 07.11.2024

На Чукотке женщину и девочку убило частью конструкции гаража

Женщину и девочку убило частью конструкции гаража у вертолетной площадки в селе Нунлигран на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:34

2024-11-07T11:34

2024-11-07T11:42

происшествия

россия

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Женщину и девочку убило частью конструкции гаража у вертолетной площадки в селе Нунлигран на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. "Организована проверка. Фрагмент металлической конструкции гаража сдуло на женщину и несовершеннолетнего ребенка. Чем вызван порыв ветра - выясняется", - сказал собеседник, добавив, что обе погибли, а инцидент произошел недалеко от вертолетной площадки. В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству уточнили, что это произошло из-за сильного ветра в населенном пункте, версия с работой лопастей вертолета не подтверждается. Представитель регионального СУСК РФ сообщил РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Седьмого ноября в дневное время в результате опрокидывания незакрепленной на земле металлической конструкции, расположенной примерно в 30 метрах от вертолетной площадки села Нунлигран Провиденского городского округа, погибла 6-летняя девочка и ее бабушка", - привел собеседник подробности трагедии. Глава городского округа Евгений Подлесный в своем Telegram-канале написал, что "сегодня в Нунлигране в результате несчастного случая погибли две жительницы села". "От себя лично и от всех жителей Провиденского городского округа выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, которым будет оказана вся необходимая помощь", - отметил он.

https://ria.ru/20241105/veter-1981973165.html

https://ria.ru/20241106/omsk-1982200459.html

россия

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, чукотка