https://ria.ru/20241107/burya-1982426165.html

В четверг Землю накроет магнитная буря

В четверг Землю накроет магнитная буря - РИА Новости, 07.11.2024

В четверг Землю накроет магнитная буря

В четверг во второй половине дня ожидается магнитная буря мощностью более четырех баллов, соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:26

2024-11-07T14:26

2024-11-07T14:26

космос - риа наука

земля

российская академия наук

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В четверг во второй половине дня ожидается магнитная буря мощностью более четырех баллов, соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.Согласно данным, с 15:00 по 18:00 по московскому времени мощность бури будет стремиться к пяти баллам, что соответствует классу G1.Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

https://ria.ru/20241107/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук