https://ria.ru/20241107/burya-1982426165.html
В четверг Землю накроет магнитная буря
В четверг Землю накроет магнитная буря - РИА Новости, 07.11.2024
В четверг Землю накроет магнитная буря
В четверг во второй половине дня ожидается магнитная буря мощностью более четырех баллов, соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:26
2024-11-07T14:26
2024-11-07T14:26
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земля
российская академия наук
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В четверг во второй половине дня ожидается магнитная буря мощностью более четырех баллов, соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.Согласно данным, с 15:00 по 18:00 по московскому времени мощность бури будет стремиться к пяти баллам, что соответствует классу G1.Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
https://ria.ru/20241107/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
В четверг Землю накроет магнитная буря
В четверг вечером Землю накроет магнитная буря мощностью более четырех баллов