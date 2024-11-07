https://ria.ru/20241107/briks-1982511200.html
Путин назвал БРИКС хорошим примером конструктивного сотрудничества
Путин назвал БРИКС хорошим примером конструктивного сотрудничества - РИА Новости, 07.11.2024
Путин назвал БРИКС хорошим примером конструктивного сотрудничества
БРИКС дает хороший пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:25
2024-11-07T20:25
2024-11-07T20:32
брикс
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. БРИКС дает хороший пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
БРИКС, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. БРИКС дает хороший пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.