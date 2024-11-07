https://ria.ru/20241107/bpla-1982492391.html

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:06

2024-11-07T19:06

2024-11-07T19:06

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241106/svo-1981957802.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф