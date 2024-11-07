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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:06
2024-11-07T19:06
2024-11-07T19:06
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: в Брянской области сбили реактивный БПЛА самолетного типа