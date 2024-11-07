https://ria.ru/20241107/bitkoin-1982326597.html

Стоимость биткоина снова побила рекорд

Стоимость биткоина снова побила рекорд - РИА Новости, 07.11.2024

Стоимость биткоина снова побила рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический максимум в ночь со среды на четверг, поднявшись выше отметки в 76 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов с биржи РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:23

2024-11-07T00:23

2024-11-07T00:23

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

камала харрис

флорида

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум в ночь со среды на четверг, поднявшись выше отметки в 76 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов с биржи Binance.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.58 мск дорожал до 76 тысяч 257 долларов. Максимальная цена торгов составила 76 тысяч 400 долларов. В среду утром биткоин превысил 75 тысяч долларов.Ранее в среду стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов на фоне президентских выборов в США. Согласно данным Binance, предыдущий рекорд составлял 73 777 долларов, он был достигнут 14 марта.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973583577.html

https://ria.ru/20241106/kriptovalyuty-1982165542.html

сша

вашингтон (штат)

флорида

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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, флорида