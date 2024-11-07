https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982490038.html

В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника

В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 07.11.2024

В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника

Обломки украинского БПЛА обнаружены в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:47

2024-11-07T18:47

2024-11-07T18:47

калужская область

владислав шапша

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_09cb523912c466829cb6a763184f4d70.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша. "В Хвастовичском районе местным жителем обнаружены обломки БПЛА. На месте работает оперативная группа", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что после работы ПВО иногда местные жители находят обломки вражеских БПЛА раньше оперативных служб, и призвал не трогать обломки.

https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941266490.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, владислав шапша, россия, происшествия