https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982490038.html
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 07.11.2024
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
Обломки украинского БПЛА обнаружены в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:47
2024-11-07T18:47
2024-11-07T18:47
калужская область
владислав шапша
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша. "В Хвастовичском районе местным жителем обнаружены обломки БПЛА. На месте работает оперативная группа", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что после работы ПВО иногда местные жители находят обломки вражеских БПЛА раньше оперативных служб, и призвал не трогать обломки.
https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941266490.html
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калужская область, владислав шапша, россия, происшествия
Калужская область, Владислав Шапша, Россия, Происшествия
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
Губернатор Шапша: в Калужской области нашли обломки украинского беспилотника