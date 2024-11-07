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В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 07.11.2024
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18:47 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982490038.html
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 07.11.2024
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
Обломки украинского БПЛА обнаружены в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:47
2024-11-07T18:47
калужская область
владислав шапша
россия
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша. "В Хвастовичском районе местным жителем обнаружены обломки БПЛА. На месте работает оперативная группа", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что после работы ПВО иногда местные жители находят обломки вражеских БПЛА раньше оперативных служб, и призвал не трогать обломки.
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калужская область, владислав шапша, россия, происшествия
Калужская область, Владислав Шапша, Россия, Происшествия
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника

Губернатор Шапша: в Калужской области нашли обломки украинского беспилотника

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В Хвастовичском районе местным жителем обнаружены обломки БПЛА. На месте работает оперативная группа", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что после работы ПВО иногда местные жители находят обломки вражеских БПЛА раньше оперативных служб, и призвал не трогать обломки.
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Калужская областьВладислав ШапшаРоссияПроисшествия
 
 
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