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В Пензенской области проверят сообщения о дефиците препарата для беременных - РИА Новости, 07.11.2024
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11:37 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/beremennost-1982387414.html
В Пензенской области проверят сообщения о дефиците препарата для беременных
В Пензенской области проверят сообщения о дефиците препарата для беременных - РИА Новости, 07.11.2024
В Пензенской области проверят сообщения о дефиците препарата для беременных
Прокуратура Пензенской области начала проверку сообщений о нехватке в регионе антирезусного иммуноглобулина, который применяется в акушерстве для сохранения... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:37
2024-11-07T11:37
общество
здоровье - общество
пензенская область
россия
олег мельниченко
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САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Прокуратура Пензенской области начала проверку сообщений о нехватке в регионе антирезусного иммуноглобулина, который применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. "Прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения по появившейся в соцсетях и СМИ информации о нехватке антирезусного иммуноглобулина", - сказала собеседница агентства. Ранее в комментариях к посту губернатора области Олега Мельниченко в соцсети "ВКонтакте" пользователь попросила региональный минздрав объяснить причину отсутствия в городских женских консультациях, роддомах, стационарах, аптеках антирезусного иммуноглобулина, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и положен всем резус-отрицательным беременным с 28-й недели. Областной минздрав в ответе Бакановой подтвердил, что беременным резус-отрицательным пациенткам с отрицательным уровнем антирезусных антител при резус-положительной принадлежности крови партнера рекомендуется введение иммуноглобулина Rho[D] внутримышечно в 28-30 недель беременности в дозе, которая указана в инструкции к препарату, однако из-за дефицита препарата это не выполняется. "К сожалению, сегодня резус-иммунизация не может быть проведена из-за временного отсутствия этого препарата и его аналогов как в государственных медицинских учреждениях Пензенской области, так и на всей территории России... Мы понимаем ваше негодование и тоже крайне обеспокоены этой ситуацией. К сожалению, в 2024 году возник дефицит производства антирезусного иммуноглобулина из-за повышенного спроса. На данный момент препарат временно отсутствует. Производитель препарата принимает все необходимые меры по увеличению объема производства. Как только препарат появится на фармацевтическом рынке, министерство здравоохранения Пензенской области незамедлительно начнет процедуру закупки препарата", - говорится в сообщении минздрава региона.
https://ria.ru/20241022/farmatsevtika-1979269405.html
https://ria.ru/20241107/pravitelstvo-1982375104.html
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общество, здоровье - общество, пензенская область, россия, олег мельниченко
Общество, Здоровье - Общество, Пензенская область, Россия, Олег Мельниченко
В Пензенской области проверят сообщения о дефиците препарата для беременных

Пензенская прокуратура проверит сообщения о дефиците препарата для беременных

© iStock.com / SbytovaMNБеременная девушка на приеме у врача
Беременная девушка на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / SbytovaMN
Беременная девушка на приеме у врача. Архивное фото
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САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Прокуратура Пензенской области начала проверку сообщений о нехватке в регионе антирезусного иммуноглобулина, который применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения по появившейся в соцсетях и СМИ информации о нехватке антирезусного иммуноглобулина", - сказала собеседница агентства.
Фармацевт возле стеллажа с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В Минздраве рассказали о ситуации с импортзамещением препаратов
22 октября, 11:28
Ранее в комментариях к посту губернатора области Олега Мельниченко в соцсети "ВКонтакте" пользователь попросила региональный минздрав объяснить причину отсутствия в городских женских консультациях, роддомах, стационарах, аптеках антирезусного иммуноглобулина, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и положен всем резус-отрицательным беременным с 28-й недели. Областной минздрав в ответе Бакановой подтвердил, что беременным резус-отрицательным пациенткам с отрицательным уровнем антирезусных антител при резус-положительной принадлежности крови партнера рекомендуется введение иммуноглобулина Rho[D] внутримышечно в 28-30 недель беременности в дозе, которая указана в инструкции к препарату, однако из-за дефицита препарата это не выполняется.
"К сожалению, сегодня резус-иммунизация не может быть проведена из-за временного отсутствия этого препарата и его аналогов как в государственных медицинских учреждениях Пензенской области, так и на всей территории России... Мы понимаем ваше негодование и тоже крайне обеспокоены этой ситуацией. К сожалению, в 2024 году возник дефицит производства антирезусного иммуноглобулина из-за повышенного спроса. На данный момент препарат временно отсутствует. Производитель препарата принимает все необходимые меры по увеличению объема производства. Как только препарат появится на фармацевтическом рынке, министерство здравоохранения Пензенской области незамедлительно начнет процедуру закупки препарата", - говорится в сообщении минздрава региона.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Вчера, 10:46
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоПензенская областьРоссияОлег Мельниченко
 
 
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