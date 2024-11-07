https://ria.ru/20241107/bayden-1982496702.html

Байден высказался по поводу прозрачности избирательной системы США

Байден высказался по поводу прозрачности избирательной системы США - РИА Новости, 07.11.2024

Байден высказался по поводу прозрачности избирательной системы США

Президент США Джо Байден после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства заявил в специальном обращении к согражданам, что не... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:30

2024-11-07T19:30

2024-11-07T19:41

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства заявил в специальном обращении к согражданам, что не сомневается в честности и прозрачности американской избирательной системы."Я также надеюсь, что мы сможем окончательно закрыть вопрос о честности американской избирательной системы. Она честная, справедливая и прозрачная, и ей можно доверять независимо от исхода (выборов - ред.). Кроме того, если мы сможем восстановить уважение ко всем нашим работникам избирательных комиссий, которые рисковали с самого начала, мы должны поблагодарить их. Поблагодарить за то, что они работали на избирательных участках, считали голоса, защищали саму честность выборов", - сказал Байден.Он отметил, что многие из этих работников - волонтеры, которые занимаются этим "из любви к своей стране". Байден подчеркнул, что намерен выполнить свой долг как президент и с честью исполнить свою присягу."Двадцатого января у нас состоится мирная передача власти", - добавил он, обращаясь к своим сторонникам и поблагодарив их за поддержку.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982333621.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024