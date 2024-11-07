https://ria.ru/20241107/bayden-1982333058.html

Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах

Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах - РИА Новости, 07.11.2024

Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах

Президент США Джо Байден в первом выступлении после поражения вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T02:11

2024-11-07T02:11

2024-11-07T09:32

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в первом выступлении после поражения вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат от демократов была вынуждена включиться в гонку при чрезвычайных обстоятельствах."Еще пришлось вступить при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь", — сказал Байден.По его словам, Харрис "продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью".Сама Харрис незадолго до этого появилась перед сторонниками в Вашингтоне. Она поздравила с победой своего соперника Дональда Трампа, пообещала мирную передачу власти и заверила, что продолжит политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве.Выборы президента США прошли 5 ноября. Харрис представляла на них Демократическую партию, экс-президент Дональд Трамп — Республиканскую.На выборах ожидалась долгая и напряженная борьба, но уже около двух часов ночи СМИ объявили Трампа победителем: он выиграл во всех ключевых штатах. Согласно расчетным данным телеканала Fox News, экс-президент набирает 295 голосов выборщиков при необходимых 270, тогда как у Харрис их только 226.Трамп уже выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

https://ria.ru/20241107/kharris-1982329081.html

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