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Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах - РИА Новости, 07.11.2024
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02:11 07.11.2024 (обновлено: 09:32 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/bayden-1982333058.html
Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах
Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах - РИА Новости, 07.11.2024
Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах
Президент США Джо Байден в первом выступлении после поражения вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:11
2024-11-07T09:32
сша
в мире
камала харрис
дональд трамп
джо байден
nbc
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в первом выступлении после поражения вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат от демократов была вынуждена включиться в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.&quot;Еще пришлось вступить при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь&quot;, — сказал Байден.По его словам, Харрис "продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью".Сама Харрис незадолго до этого появилась перед сторонниками в Вашингтоне. Она поздравила с победой своего соперника Дональда Трампа, пообещала мирную передачу власти и заверила, что продолжит политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве.Выборы президента США прошли 5 ноября. Харрис представляла на них Демократическую партию, экс-президент Дональд Трамп — Республиканскую.На выборах ожидалась долгая и напряженная борьба, но уже около двух часов ночи СМИ объявили Трампа победителем: он выиграл во всех ключевых штатах. Согласно расчетным данным телеканала Fox News, экс-президент набирает 295 голосов выборщиков при необходимых 270, тогда как у Харрис их только 226.Трамп уже выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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сша, в мире, камала харрис, дональд трамп, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024, вашингтон (штат), флорида
США, В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024, Вашингтон (штат), Флорида
Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах

Байден объяснил поражение Харрис на выборах в США поздним вступлением в гонку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в первом выступлении после поражения вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат от демократов была вынуждена включиться в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.
«

"Еще пришлось вступить при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь", — сказал Байден.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Харрис поблагодарила Байдена за поддержку на выборах
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По его словам, Харрис "продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью".
Сама Харрис незадолго до этого появилась перед сторонниками в Вашингтоне. Она поздравила с победой своего соперника Дональда Трампа, пообещала мирную передачу власти и заверила, что продолжит политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Харрис представляла на них Демократическую партию, экс-президент Дональд Трамп — Республиканскую.
На выборах ожидалась долгая и напряженная борьба, но уже около двух часов ночи СМИ объявили Трампа победителем: он выиграл во всех ключевых штатах. Согласно расчетным данным телеканала Fox News, экс-президент набирает 295 голосов выборщиков при необходимых 270, тогда как у Харрис их только 226.
Трамп уже выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
 
СШАВ миреКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденNBCВыборы президента США — 2024Вашингтон (штат)Флорида
 
 
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