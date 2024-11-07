https://ria.ru/20241107/barnaul-1982459149.html

В Барнауле откроется выставка к 80-летию Победы из собрания Музея Рублева

В Барнауле откроется выставка к 80-летию Победы из собрания Музея Рублева - РИА Новости, 07.11.2024

В Барнауле откроется выставка к 80-летию Победы из собрания Музея Рублева

Выставка "Венец Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которой будут представлены образы святых воинов из собрания московского... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:56

2024-11-07T16:56

2024-11-07T16:56

алтайский край

барнаул

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Выставка "Венец Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которой будут представлены образы святых воинов из собрания московского Музея имени Андрея Рублева, откроется в Государственном художественном музее Алтайского края в Барнауле в августе 2025 года, рассказала журналистам ученый секретарь Музея Рублева Мария Яковлева. "80-летию Победы в Великой Отечественной войне будет посвящена выставка "Венец Победы. Образы святых воинов в памятниках XVI – начала ХХ века из собрания Музея им. Андрея Рублева", которая откроется в августе 2025 года в Государственном художественном музее Алтайского края в Барнауле. Она представит образы ангелов-заступников, воинов-мучеников и великомучеников византийского времени, особо почитавшихся на Руси", - рассказала Яковлева. Также в экспозицию вошли образы святых благоверных русских князей, защищавших Отечество – равноапостольного великого князя Владимира, святых благоверных князей Александра Невского и Михаила Тверского, князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. По словам Яковлевой, в экспозицию также войдут произведения прикладного искусства эмали с изображением Архангела Михаила, медальоны с образами святых воинов.

https://ria.ru/20241031/vuchich-1981194855.html

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алтайский край, барнаул, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), александр невский, общество