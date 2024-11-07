https://ria.ru/20241107/avtobus-1982454414.html

Проезд на подмосковных автобусах оплатили картами банка более 131 млн раз

Проезд на подмосковных автобусах оплатили картами банка более 131 млн раз - РИА Новости, 07.11.2024

Проезд на подмосковных автобусах оплатили картами банка более 131 млн раз

Жители и гости Подмосковья оплатили проезд банковскими картами более 131 миллиона раз в автобусах "Мострансавто" с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:33

2024-11-07T16:33

2024-11-07T16:33

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балашиха

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Жители и гости Подмосковья оплатили проезд банковскими картами более 131 миллиона раз в автобусах "Мострансавто" с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Пассажиры оплатили проезд в этом году на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего таким способом пассажиры оплачивали проезд на маршрутах МАП №10 города Королев – более 20 миллионов раз. В автобусах, курсирующих по маршрутам МАП №11 города Балашиха, зафиксировано более 14,9 миллиона трансакций, а пассажиры транспортных средств МАП №5 города Подольск совершили более 14,3 миллиона операций. Сервис по оплате проезда банковскими картами доступен во всех автобусах "Мострансавто", работающих на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Кроме банковских карт пассажиры также могут воспользоваться транспортными картами "Стрелка" всех видов и картами "Тройка", а также совершить поездку по социальным картам.

https://ria.ru/20241107/avtobusy-1982452688.html

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московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), королев, балашиха, мострансавто