https://ria.ru/20241107/aviareysy-1982469809.html

Эксперт рассказал о возможном возобновлении авиарейсов на Украине

Эксперт рассказал о возможном возобновлении авиарейсов на Украине - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперт рассказал о возможном возобновлении авиарейсов на Украине

Несколько авиакомпаний могут возобновить рейсы с Украины уже в январе 2025 года, заявил в четверг старший партнер крупнейшей в мире консалтинговой компании... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:39

2024-11-07T17:39

2024-11-07T17:39

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Несколько авиакомпаний могут возобновить рейсы с Украины уже в январе 2025 года, заявил в четверг старший партнер крупнейшей в мире консалтинговой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон. После закрытия Украиной в феврале 2022 года воздушного пространства регулярные гражданские рейсы над страной не осуществляются. В ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме Эллисон заявил, что его компания много работала над возможностью получения страховок для рейсов из аэропортов Львова и Борисполя под Киевом, но пока, по его словам, реалистичен сценарий открытия полетов из Львова. "Наша новая задача - найти страховку, чтобы открыть полеты авиации на западе Украины. Президент (Владимир Зеленский – ред.) возненавидит меня за то, что я это говорю, потому что все время говорит, что цель - это (аэропорт -ред.) Борисполь, но первоначальная цель – Львов. Семь минут полета от Польши. Но (Airbus - ред.) А320 или (Boeing - ред.) 737, небольшие авиалайнеры, требуют три четверти миллиарда долларов в качестве страховки... Мы уже готовы к политическому решению, которое будет зависеть от ПВО и всего остального, чтобы открыть (аэропорт - ред.) Львов. Если нам повезет, то в январе (2025 года - ред.) у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать", - заявил Эллисон. По его словам, проблема с разрешением полетов на Украину также заключается в строгих нормах безопасности в авиационной отрасли т вопросах военного характера. В октябре украинские СМИ сообщили, что украинская авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании "Новая почта") получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. Как уточняли СМИ, разрешение имеет технический характер и получено заранее, чтобы компания могла начать работу сразу же после возобновления полетов гражданской авиации.

https://ria.ru/20241031/venesuela-1981027995.html

https://ria.ru/20241030/iran-1980842537.html

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львов, украина, борисполь, владимир зеленский, airbus, airbus а320, в мире