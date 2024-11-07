Эксперт рассказал о возможном возобновлении авиарейсов на Украине
Эксперт Эллисон: в 2025 году авиакомпании могут возобновить рейсы с Украины
© iStock.com / Andreas HaasПассажирский самолет Airbus A320
© iStock.com / Andreas Haas
Пассажирский самолет Airbus A320. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Несколько авиакомпаний могут возобновить рейсы с Украины уже в январе 2025 года, заявил в четверг старший партнер крупнейшей в мире консалтинговой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон.
После закрытия Украиной в феврале 2022 года воздушного пространства регулярные гражданские рейсы над страной не осуществляются.
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"Наша новая задача - найти страховку, чтобы открыть полеты авиации на западе Украины. Президент (Владимир Зеленский – ред.) возненавидит меня за то, что я это говорю, потому что все время говорит, что цель - это (аэропорт -ред.) Борисполь, но первоначальная цель – Львов. Семь минут полета от Польши. Но (Airbus - ред.) А320 или (Boeing - ред.) 737, небольшие авиалайнеры, требуют три четверти миллиарда долларов в качестве страховки... Мы уже готовы к политическому решению, которое будет зависеть от ПВО и всего остального, чтобы открыть (аэропорт - ред.) Львов. Если нам повезет, то в январе (2025 года - ред.) у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать", - заявил Эллисон.
По его словам, проблема с разрешением полетов на Украину также заключается в строгих нормах безопасности в авиационной отрасли т вопросах военного характера.
В октябре украинские СМИ сообщили, что украинская авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании "Новая почта") получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. Как уточняли СМИ, разрешение имеет технический характер и получено заранее, чтобы компания могла начать работу сразу же после возобновления полетов гражданской авиации.
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