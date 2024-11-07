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В Авдеевке обнаружили крупные схроны с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 07.11.2024 (обновлено: 11:55 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/avdeevka-1982389940.html
В Авдеевке обнаружили крупные схроны с оружием и боеприпасами
В Авдеевке обнаружили крупные схроны с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 07.11.2024
В Авдеевке обнаружили крупные схроны с оружием и боеприпасами
Полицейские совместно с кинологами обнаружили крупные схроны с оружием, боеприпасами и медикаментами в Авдеевке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:51
2024-11-07T11:55
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские совместно с кинологами обнаружили крупные схроны с оружием, боеприпасами и медикаментами в Авдеевке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале. "В Донецкой Народной Республике мои коллеги обнаружили на территории города Авдеевки крупные схроны с оружием, боеприпасами и медикаментами... Изъято более 80 тысяч патронов различного калибра, автоматическое оружие, гранаты, дымовые шашки и боеприпасы. Среди находок есть образцы производства западных стран", - сказала Волк. По словам Волк, в другом домостроении обнаружили медицинские препараты иностранного производства, часть из которых, предположительно, содержит наркотические вещества. Их состав будет установлен по результатам исследований.
https://ria.ru/20240508/skhron-1944573497.html
авдеевка
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авдеевка, донецкая народная республика, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Безопасность
В Авдеевке обнаружили крупные схроны с оружием и боеприпасами

В Авдеевке нашли схроны с патронами, гранатами и иностранными медпрепаратами

© МВД РоссииСхрон с оружием, боеприпасами и медикаментами на территории города Авдеевки в ДНР. Кадр видео
Схрон с оружием, боеприпасами и медикаментами на территории города Авдеевки в ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© МВД России
Схрон с оружием, боеприпасами и медикаментами на территории города Авдеевки в ДНР. Кадр видео
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские совместно с кинологами обнаружили крупные схроны с оружием, боеприпасами и медикаментами в Авдеевке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Донецкой Народной Республике мои коллеги обнаружили на территории города Авдеевки крупные схроны с оружием, боеприпасами и медикаментами... Изъято более 80 тысяч патронов различного калибра, автоматическое оружие, гранаты, дымовые шашки и боеприпасы. Среди находок есть образцы производства западных стран", - сказала Волк.
По словам Волк, в другом домостроении обнаружили медицинские препараты иностранного производства, часть из которых, предположительно, содержит наркотические вещества. Их состав будет установлен по результатам исследований.
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В пригороде Авдеевки обнаружили схрон с иностранным оружием
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Безопасность
 
 
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