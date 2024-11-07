https://ria.ru/20241107/avdeevka-1982389940.html

В Авдеевке обнаружили крупные схроны с оружием и боеприпасами

В Авдеевке обнаружили крупные схроны с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 07.11.2024

В Авдеевке обнаружили крупные схроны с оружием и боеприпасами

Полицейские совместно с кинологами обнаружили крупные схроны с оружием, боеприпасами и медикаментами в Авдеевке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:51

2024-11-07T11:51

2024-11-07T11:55

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские совместно с кинологами обнаружили крупные схроны с оружием, боеприпасами и медикаментами в Авдеевке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале. "В Донецкой Народной Республике мои коллеги обнаружили на территории города Авдеевки крупные схроны с оружием, боеприпасами и медикаментами... Изъято более 80 тысяч патронов различного калибра, автоматическое оружие, гранаты, дымовые шашки и боеприпасы. Среди находок есть образцы производства западных стран", - сказала Волк. По словам Волк, в другом домостроении обнаружили медицинские препараты иностранного производства, часть из которых, предположительно, содержит наркотические вещества. Их состав будет установлен по результатам исследований.

https://ria.ru/20240508/skhron-1944573497.html

авдеевка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

авдеевка, донецкая народная республика, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность