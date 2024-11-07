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В Перу авиаспециалисты объявили забастовку в период саммита АТЭС в Лиме - РИА Новости, 07.11.2024
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00:00 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ates-1982325292.html
В Перу авиаспециалисты объявили забастовку в период саммита АТЭС в Лиме
В Перу авиаспециалисты объявили забастовку в период саммита АТЭС в Лиме - РИА Новости, 07.11.2024
В Перу авиаспециалисты объявили забастовку в период саммита АТЭС в Лиме
Профсоюз авиационных специалистов Перу объявил 48-часовую забастовку, которая совпадет с проведением саммита АТЭС в стране, сообщило радио RPP. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T00:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Профсоюз авиационных специалистов Перу объявил 48-часовую забастовку, которая совпадет с проведением саммита АТЭС в стране, сообщило радио RPP. "Профсоюз пояснил, что забастовка начнется 13 ноября в 7 утра и продлится до 7 утра 15 ноября", - отметило СМИ. Члены указанного профсоюза осуществляют различные задачи в сфере авиации, в частности проверяют планы полета, что необходимо для посадки самолётов. Кроме того, ранее в те же даты забастовку пообещали провести работники транспорта, требуя от властей большей безопасности в стране. К ним присоединилась и Всеобщая конфедерация трудящихся Перу, являющаяся крупнейшей федерацией профсоюзов в стране. Неделя лидеров экономик АТЭС стартует в Лиме с 11 ноября. Саммит с участием глав государств пройдет 15-16 ноября.
https://ria.ru/20241106/ates-1982224244.html
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В мире, Перу, Лима (город), Саммит АТЭС в Лиме, АТЭС
В Перу авиаспециалисты объявили забастовку в период саммита АТЭС в Лиме

RPP: в Перу авиаспециалисты объявили 48-часовую забастовку в период саммита АТЭС

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме, Перу
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме, Перу - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме, Перу. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Профсоюз авиационных специалистов Перу объявил 48-часовую забастовку, которая совпадет с проведением саммита АТЭС в стране, сообщило радио RPP.
"Профсоюз пояснил, что забастовка начнется 13 ноября в 7 утра и продлится до 7 утра 15 ноября", - отметило СМИ.
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Члены указанного профсоюза осуществляют различные задачи в сфере авиации, в частности проверяют планы полета, что необходимо для посадки самолётов.
Кроме того, ранее в те же даты забастовку пообещали провести работники транспорта, требуя от властей большей безопасности в стране. К ним присоединилась и Всеобщая конфедерация трудящихся Перу, являющаяся крупнейшей федерацией профсоюзов в стране.
Неделя лидеров экономик АТЭС стартует в Лиме с 11 ноября. Саммит с участием глав государств пройдет 15-16 ноября.
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