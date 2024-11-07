Секретарь СБ Армении вместо встречи в Москве отправится на форум в Литве
Секретарь СБ Армении Григорян вместо встречи СНГ в Москве едет на форум в Литве
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности Армении Армении Армен Григорян
© Sputnik / Арам Нерсесян
Секретарь Совета безопасности Армении Армении Армен Григорян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, не участвовавший в четверг в 12-й встрече секретарей советов безопасности государств СНГ в Москве, отправится 8 ноября в Литву на форум по вопросам демократии, сообщает пресс-служба армянского ведомства.
"Восьмого ноября Григорян отправится в Вильнюс, где примет участие в форуме "Будущее демократии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе визита он проведет ряд рабочих встреч.
Армению на встрече секретарей советов безопасности государств СНГ представлял посол республики в РФ Гурген Арсенян.
В марте Григорян заявлял, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. Он подчеркнул, что западные страны не принуждают Ереван портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от России.
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