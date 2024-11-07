https://ria.ru/20241107/armeniya-1982420009.html

Секретарь СБ Армении вместо встречи в Москве отправится на форум в Литве

Секретарь СБ Армении вместо встречи в Москве отправится на форум в Литве - РИА Новости, 07.11.2024

Секретарь СБ Армении вместо встречи в Москве отправится на форум в Литве

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, не участвовавший в четверг в 12-й встрече секретарей советов безопасности государств СНГ в Москве, отправится 8 ноября РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:55

2024-11-07T13:55

2024-11-07T13:57

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ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, не участвовавший в четверг в 12-й встрече секретарей советов безопасности государств СНГ в Москве, отправится 8 ноября в Литву на форум по вопросам демократии, сообщает пресс-служба армянского ведомства. "Восьмого ноября Григорян отправится в Вильнюс, где примет участие в форуме "Будущее демократии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе визита он проведет ряд рабочих встреч. Армению на встрече секретарей советов безопасности государств СНГ представлял посол республики в РФ Гурген Арсенян. В марте Григорян заявлял, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. Он подчеркнул, что западные страны не принуждают Ереван портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от России.

https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976305718.html

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

армения, россия, москва, армен григорян, снг, нато, в мире