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Лавров напомнил, что не Россия прерывала отношения с США - РИА Новости, 07.11.2024
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12:47 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/amerika-1982401199.html
Лавров напомнил, что не Россия прерывала отношения с США
Лавров напомнил, что не Россия прерывала отношения с США - РИА Новости, 07.11.2024
Лавров напомнил, что не Россия прерывала отношения с США
Не Россия прерывала отношения с США, но если Вашингтон захочет по-честному поговорить с Москвой, то за РФ дело не станет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:47
2024-11-07T12:47
россия
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вашингтон (штат)
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Не Россия прерывала отношения с США, но если Вашингтон захочет по-честному поговорить с Москвой, то за РФ дело не станет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Посмотрим, если будут предложения. Повторю: не мы прерывали отношения и не нам предлагать их возобновить. Но если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться - за нами дело не станет", - заявил Лавров на брифинге в Астане.
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981917473.html
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, В мире
Лавров напомнил, что не Россия прерывала отношения с США

Лавров: если США захотят по-честному поговорить, за Россией дело не станет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Не Россия прерывала отношения с США, но если Вашингтон захочет по-честному поговорить с Москвой, то за РФ дело не станет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Посмотрим, если будут предложения. Повторю: не мы прерывали отношения и не нам предлагать их возобновить. Но если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться - за нами дело не станет", - заявил Лавров на брифинге в Астане.
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