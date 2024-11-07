https://ria.ru/20241107/amerika-1982401199.html

Лавров напомнил, что не Россия прерывала отношения с США

Лавров напомнил, что не Россия прерывала отношения с США - РИА Новости, 07.11.2024

Лавров напомнил, что не Россия прерывала отношения с США

Не Россия прерывала отношения с США, но если Вашингтон захочет по-честному поговорить с Москвой, то за РФ дело не станет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:47

2024-11-07T12:47

2024-11-07T12:47

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей лавров

в мире

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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Не Россия прерывала отношения с США, но если Вашингтон захочет по-честному поговорить с Москвой, то за РФ дело не станет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Посмотрим, если будут предложения. Повторю: не мы прерывали отношения и не нам предлагать их возобновить. Но если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться - за нами дело не станет", - заявил Лавров на брифинге в Астане.

https://ria.ru/20241105/lavrov-1981917473.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Ольга Фомченкова

россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, в мире