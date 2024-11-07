https://ria.ru/20241107/almazy-1982471423.html

Запад может "отменить" всю мировую алмазную отрасль, заявил Моисеев

Запад может "отменить" всю мировую алмазную отрасль, заявил Моисеев - РИА Новости, 07.11.2024

Запад может "отменить" всю мировую алмазную отрасль, заявил Моисеев

Коллективный Запад в своем стремлении нанести ущерб экономике РФ может "отменить" всю мировую алмазно-бриллиантовую отрасль, сообщается на сайте Минфина РФ в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:45

2024-11-07T17:45

2024-11-07T18:37

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад в своем стремлении нанести ущерб экономике РФ может "отменить" всю мировую алмазно-бриллиантовую отрасль, сообщается на сайте Минфина РФ в комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева перед пленарным заседанием Кимберлийского процесса, намеченным на 12-15 ноября. "В стремлении "отменить" российские алмазы, на которые приходится треть всей мировой добычи, в рамках общей цели по нанесению экономического ущерба России и ее подчинения своим представлениям о том, как должен быть устроен мир, коллективный Запад может в итоге "отменить" всю мировую алмазно-бриллиантовую отрасль, нанеся ей непоправимый ущерб", - указывает замминистра. Прежде всего, как объясняет Моисеев, ограничения G7 на алмазы и бриллианты могут полностью разрушить существующие десятилетиями цепочки поставок, достижения видового маркетинга природных бриллиантов и саму бизнес-модель алмазного сектора за счет введения требований по сегрегации. "Они приносят дополнительные издержки на всех этапах от добычи до розницы, более длительные и сложные процедуры оформления торговых операций, особенно трансграничных, трудности с банковскими платежами и финансированием, страхованием и логистикой. Эти факторы увеличивают время обработки алмаза на каждом этапе, подрывая производственный цикл, занятость в каждом секторе, финансирование, прибыль и инвестиции в будущее отрасли", - указывает замминистра. "Это станет еще более очевидно в случае перенаправления торговых потоков в один или несколько так называемых "узлов", которые участникам отрасли придется проходить на каждом этапе преобразования алмаза, без четкого понимания того, как можно обеспечить верификацию того же камня сначала в виде необработанного алмаза, затем в виде бриллианта, и наконец в виде ювелирного украшения с бриллиантом, что лишь подчеркивает ту неопределенность, которую данные ограничения привносят в алмазную торговлю", - заключил Моисеев.Удар по средним и малым предприятиямОн подчеркнул, что эти меры главным образом ударят по малому бизнесу в алмазной отрасли – старательской и мелкомасштабной добыче, которая, в частности, вносит значительный вклад в мировое производство алмазного сырья – порядка 15-20% по объему и 5-10% по стоимости. Также, по словам Моисеева, этот сектор служит одним из основных источников существования местного населения в некоторых странах Африки, где миллионы людей напрямую и косвенно зависят от доходов от добычи алмазов."Меры также ударят по мелким торговцам и малым и средним предприятиям в сфере огранки и полировки. И это не говоря уже о небольших ювелирных предприятиях и семейных ювелирных магазинах, разбросанных по странам G7, которые, видимо, воспринимаются своими правительствами в качестве простого сопутствующего ущерба своей непродуманной экономической войны против алмазодобывающего сектора", - сказал замминистра.Он также подчеркнул, что процесс сертификации алмазов по правилам G7, который Запад пытается навязать, подтолкнет появление теневого рынка. "В попытке заменить Кимберлийский процесс, единственный универсальный механизм регулирования международной торговли алмазами, и навязать очередной технологически нереализуемый и затратный для производителей процесс Запад в итоге вытолкнет добычу и торговлю в серую зону. Что приведет в итоге к обнулению всех усилий по-настоящему международного сотрудничества, предпринятых за последние два десятка лет в интересах устойчивого развития отрасли и обмена лучшими практиками", - сказал Моисеев.Он отметил, что страны-производители алмазов, особенно ведущие старательскую и мелкомасштабную добычу и те, которые не имеют возможности одномоментно внедрить механизмы сертификации и верификации, хотя бы декларативно, могут столкнуться с новыми неофициальными табу на свои алмазы со стороны западных ритейлеров."Они стремятся избегать необходимости управлять "лишними" рисками в целях сохранения остатков своего бизнеса. Объемы теневых, неподконтрольных правительствам операций увеличатся, а проблемы с обеспечением интересов местных сообществ и прав человека только обострятся. В итоге проблемы старательского сектора алмазодобычи не просто не будут решаться, а значительно усугубятся", - предупредил Моисеев.

https://ria.ru/20241023/rossiya-1979458622.html

https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970611089.html

https://ria.ru/20240901/almazy-1969819298.html

https://ria.ru/20241009/minfin-1977237558.html

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экономика, россия, алексей моисеев, g7, в мире