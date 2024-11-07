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Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян - РИА Новости, 07.11.2024
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян
Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, умерла в возрасте 83 лет, сообщил Театр имени Ленсовета. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:21
2024-11-07T10:21
2024-11-07T10:21
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, умерла в возрасте 83 лет, сообщил Театр имени Ленсовета."Пришла горькая весть. 5 ноября на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Лейла Зениковна Киракосян", — говорится в публикации.Артистка родилась в 1941 году, окончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС).Как отмечает пресс-служба, Киракосян служила в театре им. Ленсовета в 1978-1991 годах, играла в спектаклях "Вишневый сад", "Кошка на раскалённой крыше", "Земля обетованная", "Наедине со всеми", "Тайный грех председателя Саши" и других.Актриса также служила в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре и театре имени Андрея Миронова.Телезрителям она запомнилась благодаря ролям в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ленинградский театр имени ленсовета, андрей миронов, александринский театр
Культура, Россия, Ленинградский театр имени Ленсовета, Андрей Миронов, Александринский театр
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян
Актриса Лейла Киракосян из "Улиц разбитых фонарей" умерла на 84-м году жизни
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, умерла в возрасте 83 лет, сообщил Театр имени Ленсовета
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«
"Пришла горькая весть. 5 ноября на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Лейла Зениковна Киракосян", — говорится в публикации.
Артистка родилась в 1941 году, окончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС).
Как отмечает пресс-служба, Киракосян служила в театре им. Ленсовета в 1978-1991 годах, играла в спектаклях "Вишневый сад", "Кошка на раскалённой крыше", "Земля обетованная", "Наедине со всеми", "Тайный грех председателя Саши" и других.
Актриса также служила в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре и театре имени Андрея Миронова.
Телезрителям она запомнилась благодаря ролям в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".