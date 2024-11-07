https://ria.ru/20241107/aktrisa-1982367209.html

Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян

Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян - РИА Новости, 07.11.2024

Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян

Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, умерла в возрасте 83 лет, сообщил Театр имени Ленсовета. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:21

2024-11-07T10:21

2024-11-07T10:21

культура

россия

ленинградский театр имени ленсовета

андрей миронов

александринский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982365414_0:0:1082:608_1920x0_80_0_0_3bcb69f2519019c5a274c59fa1b112da.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, умерла в возрасте 83 лет, сообщил Театр имени Ленсовета."Пришла горькая весть. 5 ноября на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Лейла Зениковна Киракосян", — говорится в публикации.Артистка родилась в 1941 году, окончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС).Как отмечает пресс-служба, Киракосян служила в театре им. Ленсовета в 1978-1991 годах, играла в спектаклях "Вишневый сад", "Кошка на раскалённой крыше", "Земля обетованная", "Наедине со всеми", "Тайный грех председателя Саши" и других.Актриса также служила в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре и театре имени Андрея Миронова.Телезрителям она запомнилась благодаря ролям в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ленинградский театр имени ленсовета, андрей миронов, александринский театр