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Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян - РИА Новости, 07.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:21 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/aktrisa-1982367209.html
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян - РИА Новости, 07.11.2024
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян
Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, умерла в возрасте 83 лет, сообщил Театр имени Ленсовета. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:21
2024-11-07T10:21
культура
россия
ленинградский театр имени ленсовета
андрей миронов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, умерла в возрасте 83 лет, сообщил Театр имени Ленсовета."Пришла горькая весть. 5 ноября на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Лейла Зениковна Киракосян", — говорится в публикации.Артистка родилась в 1941 году, окончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС).Как отмечает пресс-служба, Киракосян служила в театре им. Ленсовета в 1978-1991 годах, играла в спектаклях "Вишневый сад", "Кошка на раскалённой крыше", "Земля обетованная", "Наедине со всеми", "Тайный грех председателя Саши" и других.Актриса также служила в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре и театре имени Андрея Миронова.Телезрителям она запомнилась благодаря ролям в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".
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россия, ленинградский театр имени ленсовета, андрей миронов, александринский театр
Культура, Россия, Ленинградский театр имени Ленсовета, Андрей Миронов, Александринский театр
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Киракосян

Актриса Лейла Киракосян из "Улиц разбитых фонарей" умерла на 84-м году жизни

© Студия "Панорама", 2010Лейла Киракосян
Лейла Киракосян - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Студия "Панорама", 2010
Лейла Киракосян. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, умерла в возрасте 83 лет, сообщил Театр имени Ленсовета.
«
"Пришла горькая весть. 5 ноября на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Лейла Зениковна Киракосян", — говорится в публикации.
Артистка родилась в 1941 году, окончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС).
Как отмечает пресс-служба, Киракосян служила в театре им. Ленсовета в 1978-1991 годах, играла в спектаклях "Вишневый сад", "Кошка на раскалённой крыше", "Земля обетованная", "Наедине со всеми", "Тайный грех председателя Саши" и других.
Актриса также служила в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре и театре имени Андрея Миронова.
Телезрителям она запомнилась благодаря ролям в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".
 
КультураРоссияЛенинградский театр имени ЛенсоветаАндрей МироновАлександринский театр
 
 
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