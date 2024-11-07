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Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США
Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США - РИА Новости, 07.11.2024
Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США
"Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывает, что улучшение отношений с США, возможное при победившем на выборах... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:46
2024-11-07T14:46
2024-11-07T15:17
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ДОХА, 7 ноя – РИА Новости. "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывает, что улучшение отношений с США, возможное при победившем на выборах Дональде Трампе, приведет к международному признанию правительства Афганистана, сказал РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин. "Мы надеемся добиться прогресса и улучшить отношения между обеими странами, что привело бы к признанию… Мы хотим нормальных отношений с Америкой и хотим их с остальными странами", - сказал собеседник агентства. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, сша, афганистан, катар, дональд трамп, сухейль шахин, талибан, оон
В мире, США, Афганистан, Катар, Дональд Трамп, Сухейль Шахин, Талибан, ООН
Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США
"Талибан" надеется получить международное признание после победы Трампа