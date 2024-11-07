https://ria.ru/20241107/afganistan-1982427232.html

Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США

Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США - РИА Новости, 07.11.2024

Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США

"Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывает, что улучшение отношений с США, возможное при победившем на выборах... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:46

2024-11-07T14:46

2024-11-07T15:17

в мире

сша

афганистан

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ДОХА, 7 ноя – РИА Новости. "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывает, что улучшение отношений с США, возможное при победившем на выборах Дональде Трампе, приведет к международному признанию правительства Афганистана, сказал РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин. "Мы надеемся добиться прогресса и улучшить отношения между обеими странами, что привело бы к признанию… Мы хотим нормальных отношений с Америкой и хотим их с остальными странами", - сказал собеседник агентства. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240527/taliby-1948733007.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, катар, дональд трамп, сухейль шахин, талибан, оон