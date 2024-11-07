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Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США - РИА Новости, 07.11.2024
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14:46 07.11.2024 (обновлено: 15:17 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/afganistan-1982427232.html
Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США
Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США - РИА Новости, 07.11.2024
Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США
"Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывает, что улучшение отношений с США, возможное при победившем на выборах... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:46
2024-11-07T15:17
в мире
сша
афганистан
катар
дональд трамп
сухейль шахин
талибан
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ДОХА, 7 ноя – РИА Новости. "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывает, что улучшение отношений с США, возможное при победившем на выборах Дональде Трампе, приведет к международному признанию правительства Афганистана, сказал РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин. "Мы надеемся добиться прогресса и улучшить отношения между обеими странами, что привело бы к признанию… Мы хотим нормальных отношений с Америкой и хотим их с остальными странами", - сказал собеседник агентства. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, сша, афганистан, катар, дональд трамп, сухейль шахин, талибан, оон
В мире, США, Афганистан, Катар, Дональд Трамп, Сухейль Шахин, Талибан, ООН
Власти Афганистана высказались о возможном улучшении отношений с США

"Талибан" надеется получить международное признание после победы Трампа

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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ДОХА, 7 ноя – РИА Новости. "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывает, что улучшение отношений с США, возможное при победившем на выборах Дональде Трампе, приведет к международному признанию правительства Афганистана, сказал РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин.
"Мы надеемся добиться прогресса и улучшить отношения между обеими странами, что привело бы к признанию… Мы хотим нормальных отношений с Америкой и хотим их с остальными странами", - сказал собеседник агентства.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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27 мая, 18:08
 
В миреСШААфганистанКатарДональд ТрампСухейль ШахинТалибанООН
 
 
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