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У киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы, сообщило подполье - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 07.11.2024 (обновлено: 09:11 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/aeroport-1982345123.html
У киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы, сообщило подполье
У киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы, сообщило подполье - РИА Новости, 07.11.2024
У киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы, сообщило подполье
Недалеко от киевского аэропорта Жуляны прогремели взрывы с сильной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:34
2024-11-07T09:11
специальная военная операция на украине
киев
сергей лебедев
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Недалеко от киевского аэропорта Жуляны прогремели взрывы с сильной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;В самом Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении Жулян. Была сильная детонация, и уже в сторону взрывов выехало много скорых, — рассказал он.Кроме того, по словам Лебедева, рано утром взрывы прогремели и в пригороде Киева Вышгороде. Как заявил подпольщик, целью стали места временной дислокации ВСУ, где подразделения теробороны из разных городов перераспределяли перед отправкой на передовую.Минувшей ночью украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в столице. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в городе объявили накануне в 23:39, она продолжается более восьми часов. Начальник городской военной администрации Сергей Попко объяснил взрывы работой ПВО. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе после взрывов начался пожар в нежилом здании.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241106/nikolaev-1982103899.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Лебедев, В мире
У киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы, сообщило подполье

Подполье: около киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы

© Фото : Национальная полиция УкраиныДым на месте взрыва в Киеве
Дым на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Дым на месте взрыва в Киеве
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Недалеко от киевского аэропорта Жуляны прогремели взрывы с сильной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"В самом Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении Жулян. Была сильная детонация, и уже в сторону взрывов выехало много скорых, — рассказал он.

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Кроме того, по словам Лебедева, рано утром взрывы прогремели и в пригороде Киева Вышгороде. Как заявил подпольщик, целью стали места временной дислокации ВСУ, где подразделения теробороны из разных городов перераспределяли перед отправкой на передовую.
Минувшей ночью украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в столице. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в городе объявили накануне в 23:39, она продолжается более восьми часов. Начальник городской военной администрации Сергей Попко объяснил взрывы работой ПВО. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе после взрывов начался пожар в нежилом здании.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСергей ЛебедевВ мире
 
 
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