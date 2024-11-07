У киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы, сообщило подполье
Подполье: около киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы
© Фото : Национальная полиция УкраиныДым на месте взрыва в Киеве
© Фото : Национальная полиция Украины
Дым на месте взрыва в Киеве
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Недалеко от киевского аэропорта Жуляны прогремели взрывы с сильной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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"В самом Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении Жулян. Была сильная детонация, и уже в сторону взрывов выехало много скорых, — рассказал он.
Кроме того, по словам Лебедева, рано утром взрывы прогремели и в пригороде Киева Вышгороде. Как заявил подпольщик, целью стали места временной дислокации ВСУ, где подразделения теробороны из разных городов перераспределяли перед отправкой на передовую.
Минувшей ночью украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в столице. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в городе объявили накануне в 23:39, она продолжается более восьми часов. Начальник городской военной администрации Сергей Попко объяснил взрывы работой ПВО. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе после взрывов начался пожар в нежилом здании.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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