https://ria.ru/20241107/aeroport-1982345123.html

У киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы, сообщило подполье

У киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы, сообщило подполье - РИА Новости, 07.11.2024

У киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы, сообщило подполье

Недалеко от киевского аэропорта Жуляны прогремели взрывы с сильной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T07:34

2024-11-07T07:34

2024-11-07T09:11

специальная военная операция на украине

киев

сергей лебедев

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Недалеко от киевского аэропорта Жуляны прогремели взрывы с сильной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В самом Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении Жулян. Была сильная детонация, и уже в сторону взрывов выехало много скорых, — рассказал он.Кроме того, по словам Лебедева, рано утром взрывы прогремели и в пригороде Киева Вышгороде. Как заявил подпольщик, целью стали места временной дислокации ВСУ, где подразделения теробороны из разных городов перераспределяли перед отправкой на передовую.Минувшей ночью украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в столице. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в городе объявили накануне в 23:39, она продолжается более восьми часов. Начальник городской военной администрации Сергей Попко объяснил взрывы работой ПВО. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе после взрывов начался пожар в нежилом здании.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241106/nikolaev-1982103899.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, сергей лебедев, в мире