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Путин постановил провести мероприятия к 80-летию Жириновского - РИА Новости, 06.11.2024
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18:09 06.11.2024 (обновлено: 19:12 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/zhirinovskiy-1982279891.html
Путин постановил провести мероприятия к 80-летию Жириновского
Путин постановил провести мероприятия к 80-летию Жириновского - РИА Новости, 06.11.2024
Путин постановил провести мероприятия к 80-летию Жириновского
Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского, соответствующий указ... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:09
2024-11-06T19:12
россия
владимир жириновский
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
лдпр
политические партии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В связи с исполняющимся в 2026 году 80-летием со дня рождения российского политического деятеля, основателя Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России В.В. Жириновского постановляю: провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского", - говорится в документе.Путин своим указом также постановил образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования."Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володина В.В.", - добавляется в документе.Кроме того, в состав оргкомитета, в частности, вошли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (заместитель председателя оргкомитета), гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, президент РАН Геннадий Красников, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минобрнауки Валерий Фальков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев.
https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1772333088.html
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россия, владимир жириновский, владимир путин, леонид слуцкий (политик), лдпр, политические партии
Россия, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Политические партии
Путин постановил провести мероприятия к 80-летию Жириновского

Путин поручил Володину подготовить мероприятия по случаю 80-летия Жириновского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПортрет на могиле Владимира Жириновского
Портрет на могиле Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Портрет на могиле Владимира Жириновского. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2026 году 80-летием со дня рождения российского политического деятеля, основателя Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России В.В. Жириновского постановляю: провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского", - говорится в документе.
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Биография Владимира Жириновского
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Путин своим указом также постановил образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования.
"Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володина В.В.", - добавляется в документе.
Кроме того, в состав оргкомитета, в частности, вошли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (заместитель председателя оргкомитета), гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, президент РАН Геннадий Красников, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минобрнауки Валерий Фальков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев.
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