https://ria.ru/20241106/zhestyannikov-1982175142.html

Жестянников: молочная продукция должна быть доступной

Жестянников: молочная продукция должна быть доступной - РИА Новости, 06.11.2024

Жестянников: молочная продукция должна быть доступной

Молочная продукция в России должна быть доступной, в Вологодской области производство молока растет, сообщил председатель регионального Заксобрания Сергей... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:36

2024-11-06T12:36

2024-11-06T12:36

вологодская область

вологодская область

россия

сергей жестянников

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Молочная продукция в России должна быть доступной, в Вологодской области производство молока растет, сообщил председатель регионального Заксобрания Сергей Жестянников в своем телеграм-канале. Спикер регионального парламента отметил, что в России последние несколько недель наблюдается рост цен на сливочное масло. "Но в Вологодской области производство молока растет! За январь-октябрь 2024 года сельскохозяйственные организации и КФХ области произвели 544,7 тысячи тонн молока. На 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросли и удои от одной коровы", - написал Жестянников. Он добавил, что на рост цен сливочного масла влияют также инфляция, дорожающее топливо, логистика, упаковка. "Это интегральная история, которая требует детального изучения. Особое внимание стоит уделить ритейлу. Возможно, государству стоит регулировать стоимость социально значимых продуктов", - подчеркнул спикер Заксобрания Вологодской области. Он уточнил, что эту тему планируют обсудить на следующей неделе в Санкт-Петербурге в рамках агропромышленного форума "Молоко России – 2024". "Мой коллега, председатель профильного комитета Андрей Клеков, будет принимать участие в нем. Посмотрим, что скажут эксперты. В любом случае, в аграрно-ориентированном регионе молочная продукция должна быть доступной", - резюмировал Жестянников.

https://ria.ru/20241102/pamyatnik--1981615773.html

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вологодская область, россия, сергей жестянников