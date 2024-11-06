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Зеленский упомянул Россию в поздравлении Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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11:45 06.11.2024 (обновлено: 14:36 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982159885.html
Зеленский упомянул Россию в поздравлении Трампа
Зеленский упомянул Россию в поздравлении Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Зеленский упомянул Россию в поздравлении Трампа
Владимир Зеленский в поздравлении в социальной сети Х Дональда Трампа с победой на президентских выборах упомянул Россию. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:45
2024-11-06T14:36
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в поздравлении в социальной сети Х Дональда Трампа с победой на президентских выборах упомянул Россию."Я вспоминаю нашу встречу с Трампом в сентябре, когда мы обсуждали в деталях стратегическое партнерство США и Украины, "план победы" и способы борьбы с российской агрессией", — заявил он.Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.Политик прогнозирует, что всего получит более 315 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270.Также он сообщил, что республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей. Таким образом, партия возглавит конгресс.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982152931.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский упомянул Россию в поздравлении Трампа

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах США

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в поздравлении в социальной сети Х Дональда Трампа с победой на президентских выборах упомянул Россию.
"Я вспоминаю нашу встречу с Трампом в сентябре, когда мы обсуждали в деталях стратегическое партнерство США и Украины, "план победы" и способы борьбы с российской агрессией", — заявил он.
Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.
Политик прогнозирует, что всего получит более 315 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270.
Также он сообщил, что республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей. Таким образом, партия возглавит конгресс.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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