https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982159885.html
Зеленский упомянул Россию в поздравлении Трампа
Зеленский упомянул Россию в поздравлении Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Зеленский упомянул Россию в поздравлении Трампа
Владимир Зеленский в поздравлении в социальной сети Х Дональда Трампа с победой на президентских выборах упомянул Россию. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:45
2024-11-06T11:45
2024-11-06T14:36
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в поздравлении в социальной сети Х Дональда Трампа с победой на президентских выборах упомянул Россию."Я вспоминаю нашу встречу с Трампом в сентябре, когда мы обсуждали в деталях стратегическое партнерство США и Украины, "план победы" и способы борьбы с российской агрессией", — заявил он.Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.Политик прогнозирует, что всего получит более 315 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270.Также он сообщил, что республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей. Таким образом, партия возглавит конгресс.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982152931.html
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В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский упомянул Россию в поздравлении Трампа
Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах США