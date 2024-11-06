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Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации - РИА Новости, 06.11.2024
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11:15 06.11.2024 (обновлено: 11:16 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982151863.html
Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации
Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации - РИА Новости, 06.11.2024
Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации
Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении еще на 90 дней сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине, свидетельствуют... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:15
2024-11-06T11:16
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении еще на 90 дней сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Под обоими законопроекта на сайте украинского парламента появилась пометка "возвращен с подписью от президента". Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 29 октября сообщил, что Рада поддержала продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил Режим военного положения на Украине был введен 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие режима неоднократно продлевалось. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980498299.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации

Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении еще на 90 дней сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Под обоими законопроекта на сайте украинского парламента появилась пометка "возвращен с подписью от президента".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Зеленский предложил продлить действие военного положения на 90 дней
28 октября, 13:48
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 29 октября сообщил, что Рада поддержала продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил
Режим военного положения на Украине был введен 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие режима неоднократно продлевалось. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин
5 ноября, 15:51
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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