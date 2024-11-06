https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982151863.html

Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации

Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации - РИА Новости, 06.11.2024

Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации

Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении еще на 90 дней сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине, свидетельствуют... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:15

2024-11-06T11:15

2024-11-06T11:16

в мире

россия

украина

киев

владимир зеленский

алексей гончаренко

владимир путин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении еще на 90 дней сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Под обоими законопроекта на сайте украинского парламента появилась пометка "возвращен с подписью от президента". Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 29 октября сообщил, что Рада поддержала продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил Режим военного положения на Украине был введен 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие режима неоднократно продлевалось. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980498299.html

https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины