В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США
Тейлор Грин: соцопросы в США используют для формирования общественного мнения
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа
Вашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Опросы в США используются для формирования общественного мнения, а не для его оценки, такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в прямом эфире Такера Карлсона, посвященном результатам президентских выборов в Штатах.
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"Мы наблюдаем массовую дезинформацию, которую распространяют СМИ, демократы и республиканцы. И она используется для того, чтобы повлиять на мнение людей. А также подталкивает их к определенным действиям", — сказала она, отвечая на вопрос, используются ли соцопросы для формирования общественного мнения.
Она привела в пример постоянные нападки на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, которые, по ее мнению, имеют своей целью внушить гражданам не голосовать за него.
"И если каждый день в новостях говорят, что Дональд Трамп — нацист, Дональд Трамп — Гитлер, Дональд Трамп — фашист, Дональд Трамп — диктатор, что Дональд Трамп проигрывает по всем опросам, то это приведет к тому, что его сторонники с меньшей вероятностью проголосуют за него", — резюмировала Тейлор Грин.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающий исход голосования — в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.