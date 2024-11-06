https://ria.ru/20241106/zagovor-1982093613.html

В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США

В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США - РИА Новости, 06.11.2024

В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США

Опросы в США используются для формирования общественного мнения, а не для его оценки, такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в прямом эфире... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:07

2024-11-06T06:07

2024-11-06T10:58

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такер карлсон

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Опросы в США используются для формирования общественного мнения, а не для его оценки, такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в прямом эфире Такера Карлсона, посвященном результатам президентских выборов в Штатах."Мы наблюдаем массовую дезинформацию, которую распространяют СМИ, демократы и республиканцы. И она используется для того, чтобы повлиять на мнение людей. А также подталкивает их к определенным действиям", — сказала она, отвечая на вопрос, используются ли соцопросы для формирования общественного мнения.Она привела в пример постоянные нападки на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, которые, по ее мнению, имеют своей целью внушить гражданам не голосовать за него."И если каждый день в новостях говорят, что Дональд Трамп — нацист, Дональд Трамп — Гитлер, Дональд Трамп — фашист, Дональд Трамп — диктатор, что Дональд Трамп проигрывает по всем опросам, то это приведет к тому, что его сторонники с меньшей вероятностью проголосуют за него", — резюмировала Тейлор Грин.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающий исход голосования — в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, марджори тейлор грин, такер карлсон, выборы президента сша — 2024