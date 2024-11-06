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В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США - РИА Новости, 06.11.2024
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06:07 06.11.2024 (обновлено: 10:58 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/zagovor-1982093613.html
В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США
В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США - РИА Новости, 06.11.2024
В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США
Опросы в США используются для формирования общественного мнения, а не для его оценки, такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в прямом эфире... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:07
2024-11-06T10:58
в мире
сша
аризона
висконсин
дональд трамп
марджори тейлор грин
такер карлсон
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Опросы в США используются для формирования общественного мнения, а не для его оценки, такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в прямом эфире Такера Карлсона, посвященном результатам президентских выборов в Штатах.&quot;Мы наблюдаем массовую дезинформацию, которую распространяют СМИ, демократы и республиканцы. И она используется для того, чтобы повлиять на мнение людей. А также подталкивает их к определенным действиям&quot;, — сказала она, отвечая на вопрос, используются ли соцопросы для формирования общественного мнения.Она привела в пример постоянные нападки на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, которые, по ее мнению, имеют своей целью внушить гражданам не голосовать за него."И если каждый день в новостях говорят, что Дональд Трамп — нацист, Дональд Трамп — Гитлер, Дональд Трамп — фашист, Дональд Трамп — диктатор, что Дональд Трамп проигрывает по всем опросам, то это приведет к тому, что его сторонники с меньшей вероятностью проголосуют за него", — резюмировала Тейлор Грин.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающий исход голосования — в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, марджори тейлор грин, такер карлсон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Такер Карлсон, Выборы президента США — 2024
В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США

Тейлор Грин: соцопросы в США используют для формирования общественного мнения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа
Вашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Опросы в США используются для формирования общественного мнения, а не для его оценки, такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в прямом эфире Такера Карлсона, посвященном результатам президентских выборов в Штатах.
«

"Мы наблюдаем массовую дезинформацию, которую распространяют СМИ, демократы и республиканцы. И она используется для того, чтобы повлиять на мнение людей. А также подталкивает их к определенным действиям", — сказала она, отвечая на вопрос, используются ли соцопросы для формирования общественного мнения.

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Она привела в пример постоянные нападки на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, которые, по ее мнению, имеют своей целью внушить гражданам не голосовать за него.
"И если каждый день в новостях говорят, что Дональд Трамп — нацист, Дональд Трамп — Гитлер, Дональд Трамп — фашист, Дональд Трамп — диктатор, что Дональд Трамп проигрывает по всем опросам, то это приведет к тому, что его сторонники с меньшей вероятностью проголосуют за него", — резюмировала Тейлор Грин.
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Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
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Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающий исход голосования — в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШААризонаВисконсинДональд ТрампМарджори Тейлор ГринТакер КарлсонВыборы президента США — 2024
 
 
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