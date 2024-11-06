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Запорожская АЭС не пострадала при атаке дронов ВСУ
Запорожская АЭС не пострадала при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
Запорожская АЭС не пострадала при атаке дронов ВСУ
Территория Запорожской АЭС и Энергодар не пострадали в результате атаки ВСУ в четверг, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:11
2024-11-06T20:11
2024-11-06T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Территория Запорожской АЭС и Энергодар не пострадали в результате атаки ВСУ в четверг, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские войска атакуют с помощью БПЛА Энергодар и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС, зафиксировано не менее пяти взрывов, работает ПВО. "Ни ЗАЭС, ни инфраструктура Энергодара не пострадали", - сказала Яшина РИА Новости. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Запорожская АЭС не пострадала при атаке дронов ВСУ
На ЗАЭС заявили, что станция не пострадала при атаке дронов ВСУ