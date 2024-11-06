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Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС
Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2024
Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС
Украинские войска атакуют дронами объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:36
2024-11-06T18:36
2024-11-06T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска атакуют дронами объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Зафиксировано не менее пяти взрывов", — написал он.Глава области добавил, что работает ПВО.Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе, там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В 2022-м объект перешел в собственность России.
https://ria.ru/20241101/zaes-1981277044.html
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Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС
Балицкий: дроны ВСУ атакуют Энергодар и береговую линию, приближенную к ЗАЭС