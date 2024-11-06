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Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 06.11.2024 (обновлено: 19:04 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/zaes-1982289632.html
Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС
Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2024
Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС
Украинские войска атакуют дронами объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:36
2024-11-06T19:04
в мире
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска атакуют дронами объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Зафиксировано не менее пяти взрывов", — написал он.Глава области добавил, что работает ПВО.Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе, там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В 2022-м объект перешел в собственность России.
https://ria.ru/20241101/zaes-1981277044.html
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в мире, вооруженные силы украины, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, россия
В мире, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Россия
Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС

Балицкий: дроны ВСУ атакуют Энергодар и береговую линию, приближенную к ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска атакуют дронами объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксировано не менее пяти взрывов", — написал он.
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Глава области добавил, что работает ПВО.
Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе, там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В 2022-м объект перешел в собственность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСРоссия
 
 
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