https://ria.ru/20241106/zaes-1982289632.html

Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС

Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2024

Балицкий заявил об атаках дронов ВСУ вблизи ЗАЭС

Украинские войска атакуют дронами объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:36

2024-11-06T18:36

2024-11-06T19:04

в мире

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

энергодар

евгений балицкий

запорожская аэс

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска атакуют дронами объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Зафиксировано не менее пяти взрывов", — написал он.Глава области добавил, что работает ПВО.Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе, там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В 2022-м объект перешел в собственность России.

https://ria.ru/20241101/zaes-1981277044.html

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в мире, вооруженные силы украины, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, россия