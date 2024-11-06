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Рогов заявил о причастности Британии к разработке плана ВСУ по захвату ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html
Рогов заявил о причастности Британии к разработке плана ВСУ по захвату ЗАЭС
Рогов заявил о причастности Британии к разработке плана ВСУ по захвату ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2024
Рогов заявил о причастности Британии к разработке плана ВСУ по захвату ЗАЭС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:23
2024-11-06T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
владимир рогов
игорь кириллов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что в операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, которую сорвали российские военные, прослеживается британский почерк. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату ЗАЭС. "ВСУ пока еще не в состоянии планировать столь дерзкие и рискованные операции. В разработке операции по захвату Запорожской АЭС слишком отчетливо прослеживается британский почерк. Именно британские спецслужбы специализируются на форсировании водных преград и захвате стратегических объектов повышенной опасности", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ рассматривают ЗАЭС исключительно как плацдарм для ведения боевых действий против России, а киевскому режиму ядерный объект нужен для шантажа европейского сообщества. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241105/zaes-1981992059.html
https://ria.ru/20241024/eksperty-1979931491.html
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, владимир рогов, игорь кириллов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Владимир Рогов, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о причастности Британии к разработке плана ВСУ по захвату ЗАЭС

Рогов: в плане ВСУ по захвату ЗАЭС прослеживается британский почерк

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что в операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, которую сорвали российские военные, прослеживается британский почерк.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
ВСУ пытались сорвать ротацию наблюдателей на ЗАЭС, заявили в Минобороны
5 ноября, 17:20
"ВСУ пока еще не в состоянии планировать столь дерзкие и рискованные операции. В разработке операции по захвату Запорожской АЭС слишком отчетливо прослеживается британский почерк. Именно британские спецслужбы специализируются на форсировании водных преград и захвате стратегических объектов повышенной опасности", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ВСУ рассматривают ЗАЭС исключительно как плацдарм для ведения боевых действий против России, а киевскому режиму ядерный объект нужен для шантажа европейского сообщества.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарВладимир РоговИгорь КирилловВооруженные силы Украины
 
 
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