https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html

Рогов заявил о причастности Британии к разработке плана ВСУ по захвату ЗАЭС

Рогов заявил о причастности Британии к разработке плана ВСУ по захвату ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2024

Рогов заявил о причастности Британии к разработке плана ВСУ по захвату ЗАЭС

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:23

2024-11-06T11:23

2024-11-06T11:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

днепр (город)

энергодар

владимир рогов

игорь кириллов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что в операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, которую сорвали российские военные, прослеживается британский почерк. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату ЗАЭС. "ВСУ пока еще не в состоянии планировать столь дерзкие и рискованные операции. В разработке операции по захвату Запорожской АЭС слишком отчетливо прослеживается британский почерк. Именно британские спецслужбы специализируются на форсировании водных преград и захвате стратегических объектов повышенной опасности", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ рассматривают ЗАЭС исключительно как плацдарм для ведения боевых действий против России, а киевскому режиму ядерный объект нужен для шантажа европейского сообщества. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241105/zaes-1981992059.html

https://ria.ru/20241024/eksperty-1979931491.html

россия

днепр (город)

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, днепр (город), энергодар, владимир рогов, игорь кириллов, вооруженные силы украины