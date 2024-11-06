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Оборудование трубопровода реактора на ЗАЭС ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 06.11.2024
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06:52 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/zaes-1982098014.html
Оборудование трубопровода реактора на ЗАЭС ввели в эксплуатацию
Оборудование трубопровода реактора на ЗАЭС ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 06.11.2024
Оборудование трубопровода реактора на ЗАЭС ввели в эксплуатацию
Оборудование трубопровода системы поддержки реактора №1 Запорожской АЭС, где ранее обнаружили микротрещину, введено в эксплуатацию, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:52
2024-11-06T06:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Оборудование трубопровода системы поддержки реактора №1 Запорожской АЭС, где ранее обнаружили микротрещину, введено в эксплуатацию, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя обнаружили на реакторе №1 ЗАЭС, ведутся ремонтные работы. По информации МАГАТЭ, в четверг сварочные работы были завершены. Продолжается радиографическая проверка сварных швов. В свою очередь, директор ЗАЭС Юрий Черничук пояснил, что микротрещина на трубопроводе устранена, после подтверждения плотности оборудование введут в работу."Плотность швов проверена. Все в порядке", - сказала Яшина.По ее словам, оборудование трубопровода системы поддержки реактора введено в эксплуатацию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241105/bezopasnost-1982000440.html
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981913104.html
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магатэ, запорожская аэс, энергодар, европа
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар, Европа
Оборудование трубопровода реактора на ЗАЭС ввели в эксплуатацию

Оборудование трубопровода реактора №1 Запорожской АЭС ввели в эксплуатацию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Оборудование трубопровода системы поддержки реактора №1 Запорожской АЭС, где ранее обнаружили микротрещину, введено в эксплуатацию, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя обнаружили на реакторе №1 ЗАЭС, ведутся ремонтные работы. По информации МАГАТЭ, в четверг сварочные работы были завершены. Продолжается радиографическая проверка сварных швов. В свою очередь, директор ЗАЭС Юрий Черничук пояснил, что микротрещина на трубопроводе устранена, после подтверждения плотности оборудование введут в работу.
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"Плотность швов проверена. Все в порядке", - сказала Яшина.
По ее словам, оборудование трубопровода системы поддержки реактора введено в эксплуатацию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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