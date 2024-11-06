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В поселке Ямполь Сумской области прогремели взрывы
В поселке Ямполь Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.11.2024
В поселке Ямполь Сумской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в поселке Ямполь на фоне воздушной тревоги в Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:19
2024-11-06T23:19
2024-11-06T23:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в поселке Ямполь на фоне воздушной тревоги в Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Ямполе в Сумской области прозвучала серия взрывов", - говорится в Telegram-канале СМИ. В Сумской области с 22.16 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В поселке Ямполь Сумской области прогремели взрывы
"Общественное": в Ямполе Сумской области на фоне воздушной тревоги слышны взрывы