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В Полтавской области прогремел взрыв
В Полтавской области прогремел взрыв - РИА Новости, 06.11.2024
В Полтавской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило издание "Факты ICTV" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:40
2024-11-06T08:40
2024-11-06T10:13
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило издание "Факты ICTV" в Telegram-канале. "Кременчуг, слышен взрыв", — говорится в публикации.Минувшей ночью воздушная тревога действовала в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.Кроме того, глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры, часть абонентов обесточены. Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ria.ru/20241106/ekspert-1982108678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Полтавской области прогремел взрыв
"Факты ICTV": в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв