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В Полтавской области прогремел взрыв - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 06.11.2024 (обновлено: 10:13 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vzryv-1982108989.html
В Полтавской области прогремел взрыв
В Полтавской области прогремел взрыв - РИА Новости, 06.11.2024
В Полтавской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило издание "Факты ICTV" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:40
2024-11-06T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
кременчуг
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило издание "Факты ICTV" в Telegram-канале. "Кременчуг, слышен взрыв", — говорится в публикации.Минувшей ночью воздушная тревога действовала в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.Кроме того, глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры, часть абонентов обесточены. Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ria.ru/20241106/ekspert-1982108678.html
https://ria.ru/20240907/dnepropetrovsk-1971225943.html
полтавская область
кременчуг
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в мире, полтавская область, кременчуг, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Кременчуг, Украина, Вооруженные силы РФ
В Полтавской области прогремел взрыв

"Факты ICTV": в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило издание "Факты ICTV" в Telegram-канале.
"Кременчуг, слышен взрыв", — говорится в публикации.
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Минувшей ночью воздушная тревога действовала в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.
Кроме того, глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры, часть абонентов обесточены.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьКременчугУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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