https://ria.ru/20241106/vzryv-1982108989.html

В Полтавской области прогремел взрыв

В Полтавской области прогремел взрыв - РИА Новости, 06.11.2024

В Полтавской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило издание "Факты ICTV" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:40

2024-11-06T08:40

2024-11-06T10:13

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило издание "Факты ICTV" в Telegram-канале. "Кременчуг, слышен взрыв", — говорится в публикации.Минувшей ночью воздушная тревога действовала в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.Кроме того, глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры, часть абонентов обесточены. Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ria.ru/20241106/ekspert-1982108678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, полтавская область, кременчуг, украина, вооруженные силы рф