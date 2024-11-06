https://ria.ru/20241106/vzryv-1982073455.html

В Черкасской области прогремел взрыв

В Черкасской области прогремел взрыв - РИА Новости, 06.11.2024

В Черкасской области прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Черкасской области Украины на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:59

2024-11-06T02:59

2024-11-06T02:59

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Черкасской области Украины на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Черкасской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области была объявлена в 02.10. По состоянию на 02.51, тревога также звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкасская область

украина

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в мире, черкасская область, украина