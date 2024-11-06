В Черкасской области прогремел взрыв
"Общественное": в Черкасской области прогремел взрыв
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Черкасской области Украины на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
"В Черкасской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области была объявлена в 02.10.
По состоянию на 02.51, тревога также звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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